🎥 Трент был недоволен своей заменой в матче с «Брентфордом». Слоту пришлось объясняться с защитником на скамейке

«Ливерпуль» провел первый матч сезона на «Энфилде». «Красные» со счетом 2:0 обыграли «Брентфорд» – забили Диас и Салах.

Александер-Арнолд провел на поле 72 минуты, в концовке встречи защитника заменил Конор Брэдли. Такой расклад явно расстроил Трента. Уже на скамейке он всем видом показывал, что недоволен решением тренера.

Слоту даже пришлось объясняться с подопечным.

После матча англичанин счастливым не выглядел.

Слот прокомментировал ситуацию:

«Трент выглядел недовольным после замены? Понимаю, что каждый хочет играть по 90 минут. Не думаю, что футболисты, которые начали матч на скамейки, были довольны моим выбором состава!

Трент вернулся из расположения сборной, с которой он играл на большом турнире. После пары недель отдыха он вернулся в клуб. Это всего лишь его третий матч. Мы должны заботиться о Тренте. Он нужен нам на весь сезон, а не только на первые две игры».

Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает следующим летом. Александер-Арнолдом интересуется «Мадрид», но трансферу может помешать один игрок «сливочных». Пока будущее игрока выглядит неопределенно.

Что думаете о реакции Трента на замену?