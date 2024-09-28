Собослаи – Веном «Ливерпуля». Свобода дает ему сверхспособности

«Что касается таланта Собослаи, то не так много игроков могут лучше сыграть на его позиции. Кто-то силен, кто-то техничен, кто-то хорош в плане тактики, а кто-то грамотно защищается или много бегает. Доминик особенный, потому что в нем сочетаются все эти навыки», – слова Джесси Марша в феврале 2021 года. Тогда он возглавлял «Зальцбург» и застал начало карьеры венгра.

Спустя три с половиной года Собослаи – один из лидеров «Ливерпуля» Арне Слота. Все те качества из цитаты Марша сохранились и даже развились еще сильнее. Доминик оказался в компании самых многогранных полузащитников АПЛ благодаря умению находить пространство между линиями .

Когда оно проявляется? И как еще Собослаи делает команду сильнее? Ответим подробно:

● Доминик очень силен в поиске свободы между линиями. Все это возможно благодаря разнообразному движению, сканированию эпизодов и скорости.

● У Юргена Клоппа венгр был правой восьмеркой с широкими полномочиями, а у Слота превратился в десятку. Есть изменения в фазе обороны (теперь начинает давление рядом с форвардом).

● Еще Собослаи мощно тащит мяч на ведении и выполняет огромный объем в обороне. Есть и минусы – предсказуемость в продвижении через пас, потери концентрации без мяча и сложности в завершении.

Поиск пространства – сильнейшее умение Собослаи. Что помогает?

Главная сила Собослаи – умение находить свободу между линиями. Его движение можно использовать как индикатор надежности обороны соперника .

Если структура отлажена, то Доминик не всегда так эффективен в атаке. Но как только «Ливерпуль» попадает на проблемную команду, он моментально видит ее слабости и расцветает.

Веному для выживания нужен носитель, чтобы проникнуть на кожу и наделить сверхспособностями. Венгру же необходимо пространство между линиями для вскрытия защиты и обретения статуса супергероя .

Он лучше всего играет с соперниками, которые допускают разрывы в прессинге или слабо контролируют зону перед штрафной в среднем блоке. Навыки зародились еще в юном возрасте. «Доминик – прирожденный лидер. Он всегда брал на себя ответственность. У Собослаи было отличное видение поля», – описывал его школьный тренер Чаба Слетт.

Какие качества помогают Собослаи? Это разнообразное движение, сканирование ситуации вокруг и скорость .

Первое связано с тем, что Собослаи не привязан к конкретной зоне и появляется везде. Он уходит от опеки на обоих флангах или в зоне перед штрафной независимо от позиции.

При Юргене Клоппе Доминик часто получал роль правой восьмерки, но активно смещался левее или открывался в центре. В этом сезоне венгр похож на десятку, поэтому направление его движения прочитать практически невозможно (об этом подробнее расскажем ниже).

Другой момент – эффективность Собослаи не снижается в разных зонах. Не возникает ситуации, когда слева он разрывает при смещениях в середину под рабочую ногу, а справа после приема теряется.

Такое разнообразие делает его одним из главных организаторов атак «Ливерпуля». Неслучайно по предударным действиям в прошлом сезоне (4,91 на 90 минут) Доминик вошел в топ-15 лиги.

Эта атака «Ливерпуля» против «Милана» максимально характеризует активность Доминика. Вот он оказался в одиночестве левее после смещения опорника Юссуфа Фофана на помощь правому защитнику Давиде Калабрии.

А уже буквально через 20 секунд венгр увидел брешь в линии обороны и открылся под закидушку Мохамеда Салаха. Собослаи пробил после подбора.

Второй аргумент основан на том, как быстро Доминик реагирует на изменения вокруг. Как только замечает разрыв между линиями или уход игрока с привычной позиции, то сразу начинает движение.

Это происходит во всех фазах (выход из-под прессинга, длительное владение на чужой половине или контратака). Подобная моментальная адаптация позволяет «Ливерпулю» расшатывать любой компактный блок.

Здесь во время давления «Милана» Собослаи воспользовался смещением Рубена Лофтус-Чика за Трентом на фланг. В итоге он в касание вырезал передачу на правого защитника.

Периодически венгр отвлекает внимание на себя и освобождает зоны для партнеров. Постоянные рейды Собослаи по всей ширине заставляют защитников выдергиваться из линии или опорников смещаться ближе к флангу.

Так против «Ноттингема» (0:1) из центра обороны за ним пошел Мурилло, а Никола Миленкович следовал за Диогу Жотой левее. Райан Гравенберх мог вывести Энди Робертсона на удар из штрафной, но отдал неточно.

Скорость же делает венгра недосягаемым, если он уже нашел свободу. Он может на дистанции оторваться от любого игрока и выиграть лишнюю секунду для дальнейшего решения.

Реактивность особенно помогает ему в переходах или при быстрой доставке мяча ближе к штрафной в начале атаки. Обычно ему просто достаточно ускориться под передачу, так как соперники поздно переключились и вынуждены догонять его.

Тогда возникают вот такие разрывы, как весной против «МЮ» (2:2). «Ливерпуль» в две передачи добрался до финальной трети, а опорники хозяев Кобби Майну и Каземиро застряли высоко. Доминик был абсолютно свободен и увидел Салаха на дальней штанге.

Фиксируем: Собослаи очень силен в поиске пространства между линиями и разрывает против команд с проблемами в обороне. Все это возможно благодаря непредсказуемому движению, грамотному сканированию ситуации и скорости.

Как Собослаии использовали Клопп и Слот? Есть какие-то различия?

Мы только что описали главное умение Собослаи. Теперь нужно разобраться, где его видят на поле и в чем различия между подходами Клоппа и Слота.

После победы над «Ипсвичем» (2:0) детали описал сам игрок. «Раньше мы действовали немного по-другому, потому что играли с одним опорником и двумя восьмерками, причем одна из восьмерок иногда опускалась. Теперь мы выходим с опорником, восьмеркой и десяткой, и у меня роль десятки. Но я все равно могу уйти ниже или остаться около штрафной. Теперь у меня больше работы с мячом в атаке, а в обороне мне все равно приходится покрывать большой объем, как и в прошлом сезоне», – объяснил Доминик.

В прошлом сезоне венгр в основном выходил на позиции правой восьмерки в 4-3-3 . Но его расположение не ограничивалось только вертикальным движением в правом полуфланге.

Учитывалось множество обстоятельств. Если «Ливерпуль» начинал атаку с широкой позицией Трента, то Собослаи действовал как типичная правая восьмерка. Как только правый защитник уходил в опорную зону, Доминик становился инсайдом в 3-2-4-1 или менялся местами с Салахом и уходил на фланг внутри этой же формации.

После одной из таких ротаций против «Челси» (1:1) Трент вывел на удар Мохамеда (его гол отменили). Так универсальность венгра позволила создать остроту без прямого участия.

При этом Собослаи в отдельных играх чаще оставался в опорной зоне, периодически подменял Трента и открывался слева или в зоне перед штрафной (о чем мы говорили выше). Да, Доминик появлялся в любой зоне, но все равно основным местом обитания становился правый фланг (видно по тепловой карте).

Теперь он двигается гораздо свободнее . Сохранились некоторые детали (ситуативная роль инсайда или открывания в широкой позиции), но при Слоте движение слева или перед штрафной наблюдается наравне с походами направо.

В роли десятки Собослаи больше сосредоточен на поиске свободы между линиями . Он чуть реже помогает в начале атаки опорникам Алексису Мак Аллистеру и Гравенберху. Но и этот принцип не догматичен (против «Борнмута» иногда менялся местами с аргентинцем).

Вот наглядное подтверждение (с поправкой на небольшую дистанцию).

Теперь у Собослаи другая роль и в обороне.

При Клоппе «Ливерпуль» прессинговал в узких 4-3-3 с Домиником-восьмеркой. Он часто поднимался на одну линию с форвардом, но это происходило при давлении на вратаря или преследовании опекаемого игрока. «С первой минуты на тренировке он произвел впечатление топ-игрока и уверенного в себе парня. Собослаи действительно очень трудолюбив, это заметно во время прессинга и борьбы за мяч», – хвалил его Юрген.

Наглядный пример механизмов. Изначально венгр находится рядом с Родри и следует за ним в момент паса Эдерсона.

В итоге после передачи на фланг Собослаи заставил Натана Аке вернуть мяч вратарю и одновременно перекрыл линию паса на опорника «Ман Сити».

Арне Слот оставил общие принципы (например, фланговые ловушки), но сделал прессинг чуть менее интенсивным и изменил схему. Сейчас Собослаи располагается рядом с форвардом в 4-2-4.

Он переключается между центральным защитником и опорником (а против «Бормута» опекал только хавбека Льюиса Кука) и иногда напрягает вратаря. В случае командного отбора сразу оказывается в высокой позиции.

Именно так родился ассист на Салаха против «МЮ» (3:0). После возврата владения Мак Аллистер отдал на одинокого Доминика.

Что нужно запомнить? Клопп использовал Собослаи как восьмерку с широкими полномочиями (но Доминик все равно тяготел к правому флангу). Слот видит его как десятку и предлагает более свободную роль.

Есть изменения и без мяча. После позиции восьмерки в узких 4-3-3 венгр во время прессинга теперь находится рядом с форвардом в схеме 4-2-4 .

В прошлом сезоне Собослаи собрал всего 3+2 в АПЛ. Что нужно для прорыва?

Мы знаем о самом сильном качестве Собослаи и его нынешней роли. В чем еще Доминик особенно хорош? Есть два направления – проходы на ведении и объем в обороне .

Частая картина при владении «Ливерпуля» – Доминик тащит мяч после умного открывания или удачной обводки. Это один из важных инструментов команды в продвижении.

В прошлом сезоне по входам в финальную треть на ведении в «Ливерпуле» Собослаи уступил только Харви Эллиотту (3,33). По общему количеству продвигающих рывков и входам в штрафную его опередили только игроки атаки (еще Робертсон в первом случае). При Слоте этот элемент остался – сейчас по передачам под удар после рывков на 5 метров и более (7) Собослаи лидирует в лиге.

Сочетание скорости и умения укрывать мяч корпусом усложняют жизнь соперникам при попытках остановить его слаломы. Если же Собослаи изначально оказался на пространстве и имеет перед собой свободную зону, то это практически гарантия опасности.

Против «МЮ» все сошлось. Доминик открылся за спиной Каземиро, протащил мяч через центр до штрафной и отдал на Диаса левее.

Другой аспект: для игрока атакующей ментальности венгр тянет приличный объем в обороне. Он выдерживал интенсивность прессинга при Клоппе и даже по возвратам владения (7,31 за игру) немного уступил Тренту (7,36).

«Он абсолютно готов к черновой работе. Это действительно сложно, ведь Собослаи должен подавлять соперников», – рассуждал Юрген еще год назад. Слот уже ощутил полезность Собослаи без мяча. Сейчас по возвратам (27 вместе с Мак Аллистером) выше только Гравенберх (34).

Особенно ценятся эпизоды, когда Доминик опускается на помощь опорникам или линии обороны. После того, как Майк Меньян увидел открывание Лофтус-Чика в центре, Собослаи переключился со Страхини Павловича и пошел до конца за Рубеном. В итоге он помог Тренту накрыть Рафаэла Леау и чуть не отобрал мяч.

А против «Борнмута» Джастин Клюйверт остался в одиночестве между линиями и доставил мяч на фланг. Доминик оперативно отреагировал и заблокировал подачу Маркуса Тавернье.

Но нужно признать: после перехода из «Лейпцига» летом 2023 года Собослаи пока не сделал мощного шага вперед и не стал элитным исполнителем . Почему?

Во-первых, Доминику не хватает непредсказуемости конкретно в продвижении через пас. Около штрафной он периодически слишком торопится или делает лишние касания, не замечает очевидных вариантов или плохо обрабатывает мяч.

Еще венгр любит удары из всех возможных точек и по их средней дальности (24,3) недотянул только до Трента (24,4). Но эффективность пока сомнительна.

Вот набор попыток без учета стандартов – ни одного гола (две зеленые точки внутри штрафной). Во многих ситуациях Собослаи бил вместо поиска партнеров через пас.

Такие детали тормозят прогресс и мешают напрямую влиять на результат. Парадокс в том, что в одной атаке Собослаи может грамотно найти свободу и затем потерять мяч в простой ситуации.

Когда «Милан» излишне сместился на фланг, Доминик остался без опеки в центре поля и мог идти выше. Но он слишком далеко отпустил мяч после приема и не успел отдать Салаху из-за рывка назад Леау.

Во-вторых, несмотря на весь объем и агрессию без мяча венгру все еще не хватает концентрации. «Ливерпуль» в прошлом сезоне страдал от передач в зону между линиями в том числе из-за невнимательности Собослаи (не всегда правильно располагался и допускал пас за спину).

Другая проблема: Доминик иногда упускает игроков в прессинге и делает структуру уязвимой. И он не экономит силы, а банально слишком ориентируется на мяч.

Так он потерял Лофтус-Чика в ЛЧ и позволил «Милану» преодолеть прессинг.

Отдельно отметим и ситуацию с результативностью. Ее публично озвучил Слот: «Нам нужно поработать над тем, чтобы он стал еще активнее забивать и создавать моменты. В прошлом сезоне Собослаи забил три гола в АПЛ. Для атакующего хавбека «Ливерпуля» его показатели должны вырасти».

3 мяча в лиге с 3,7 xG без учета пенальти – не самые обнадеживающие цифры. Хотя Доминик по действиям в штрафной (3,03 на 90 минут) улучшил показатель по сравнению с последним сезоном в «Лейпциге» (2,06) и приблизился к уровню двухлетней давности (3,33).

Этот пункт тесно переплетается с первым. Дальние удары Доминика малоэффективны, а в более очевидных эпизодах мешают лишние касания или плохая обработка. Еще одно объяснение: венгр заточен на поиск пространства между линиями, поэтому чаще сам разгоняет атаки, чем становиться дополнительным адресатом в штрафной.

«Я действительно доволен им и на 100% процентов уверен, что в сильной команде с такими качествами Собослаи в конце концов забьет больше голов», – оптимистичный взгляд Слота. На это намекает и новая роль Доминика (десятка с разнообразным движением).

Кажется, если Собослаи добьется реального прогресса в трех направлениях, то у «Ливерпуля» будет хавбек практически без слабых мест в рамках своей роли . Уже сейчас он на топовом уровне находит свободу между линиями, продвигает мяч на рывках и выполняет огромный объем работы в обороне.

У Собослаи есть шанс стать ключевым игроком новой эры Слота.

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Фото: East News /Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages /Michael Regan