Нелепость дня в ЛЧ: Куарежма убежал один на один – и споткнулся
Уже не тот. Или просто не тот (хотя видимо родственник).
«Спортинг» на 83-й минуте вырвал ничью у ПСВ (1:1 на выезде). Но португальцы могли и победить, ведь десятью минутами ранее Эдуарду Куарежма выскакивал один на один с вратарем.
Пробежал через все поле и...
Итак, вот Куарежма подхватил мяч. Перед ним полная свобода.
Он уже почти у штрафной. И рядом по-прежнему никого!
Ой.
Как же так!
Это очень обидно.
Эдуарду оправдывает только то, что вообще-то он центральный защитник. И ради этого момента пробежал через все поле.
Кажется, это еще и родственник того самого Куарежмы. И Зико!
Эдуарду 22 года, он воспитанник «Спортинга» и поиграл за все сборные Португалии от 15 до 21 года. В 2019-м даже капитанил на Евро U-17.
И да, он не просто однофамилец Рикарду Куарежмы, а его родственник. По крайней мере так считают в семье Эдуарду: «Мои мама и дедушка сказали мне, что мы дальние родственники. Я точно не знаю как, мы никогда не встречались лично».
Это не единственный звездный дальний родственник Эдуарду. Бразилец португальского происхождения Зико тоже в древе! Настоящее имя Зико – Артур Антунес Коимбра, а прабабушку Эдуарду звали Ана Антунес Коимбра.
В 2020-м Зико пожелал юноше успехов, хотя и узнал о возможном родстве от журналистов: «Это правда, что у меня португальская семья, но я не знал об этой связи. Моя сестра больше знает о родственных связях. Я поговорю с ней, чтобы разузнать.
Надеюсь, что парень очень успешен, получит место в команде и сможет осуществить свои мечты. Я искренне желаю, чтобы Эдуарду дал много славы «Спортингу», добился успеха в карьере. Важно, чтобы независимо от имени, он продолжал работать. Я уже говорил это публично: я всегда был и остаюсь фанатом «Спортинга», этому меня приучил еще отец».
Теперь мы Куарежму обсуждаем – слава приходит. Но вот повод так себе.
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Фото: East News/AP Photo/Peter Dejong; Valter Gouveia/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages/Masashi Hara