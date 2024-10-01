📸 «У меня две победы в ЛЧ, у тебя – ничего»: камеры выхватили стычку Винисиуса и Коке в дерби
Первый тайм дерби Мадрида прошел относительно спокойно. Фанаты «Атлетико» цеплялись к Винисиусу, но игроки относились друг к другу лояльно – Гризманн и Вини даже покидали поле в обнимку.
А во второй половине встречи на «Метрополитано» начался пожар. Тибо Куртуа отпраздновал гол Милитао, повернувшись к ультрас «матрасников», в ответ фанаты начали закидывать голкипера различными предметами.
Арбитр остановил игру, а пока футболисты были в подтрибунке, Симеоне, Коке и Хименес пытались угомонить своих болельщиков. Когда матч был возобновлен, в игре соперников появилась агрессия: стало больше претензий, стычек, симуляций и нарушений.
Самое жаркое противостояние вспыхнуло между Винисиусом и Коке, их стычки дважды попали в телеобъективы.
Когда бразилец в очередной раз оказался на газоне, он стал сигнализировать арбитру на нарушение со стороны Коке. Испанец подлетел к сопернику и настойчиво попросил его подняться, Вини тут же встал на ноги и выкрикнул в лицо оппоненту:
«Ты проиграл в двух финалах, я победил в двух. Ты проиграл, потому что ты плохой игрок, а я играю здесь, в мадридском «Реале».
Слова Вини расшифровали журналисты Movistar, а фотокорреспондентам удалось в красках запечатлеть эпизод.
Винисиуса пытались успокоить футболисты обеих команд, но усилия оказались тщетными. Бразилец позже продолжил мериться с Коке титулами: «У тебя ни одного [титула в ЛЧ], ни одного у тебя. У меня две победы в ЛЧ, у тебя – ничего. Да, у меня два, у тебя ничего».
Второй эпизод зафиксировали камеры DAZN.
Коке ответил Винисиусу жестами. Сперва показательно хлопал в ладоши.
Затем махнул рукой.
И показал бразильцу большой палец.
Кстати, от Винисиуса досталось и Льоренте.
Голосом разума стал Модрич. Лука показал парням на трибуны, намекая, что футболистам не стоит лишний раз провоцировать фанатов.
Кажется, к мудрости хорвата прислушался и Анчелотти. Тренер заменил Винисиуса на Эндрика, чья дерзкая игра, возможно, лишила «Мадрид» победы.
В концовке Корреа все же сравнял счет, а Льоренте получил красную. «Реал» не успел воспользоваться преимуществом, огненное дерби Мадрида закончилось ничьей 1:1.
И кого назначим главным провокатором столицы Испании?
Мадридское дерби прервали из-за фанатов «Атлетико». В Куртуа прилетел пакет с чем-то странным, Хименеса облили, а Коке и Симеоне безуспешно успокаивали фанатов
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Фанат «Атлетико» пронес нож на матч с «Реалом». Он был среди тех, кто бросал зажигалку в Куртуа
>> "Винисиуса пытались успокоить футболисты обеих команд, но усилия оказались тщетными. Бразилец позже продолжил"
Угу, вежливо и настойчиво попросил) Самого Коке бы кто успокоил) Он дважды сам накидывался на Вини и неизвестно что орал ему, быкуя прям нос к носу. Винисиус ему ответил. Но Гаспачо, конечно же, вывернет ситуацию так, как удобно Гаспачо, ибо кликбейт ¯\_(ツ)_/¯
С Льоренте они, кстати, после стыка на бровке эмоционально поговорили, после чего просто разошлись. Но спортс, естественно, изобразил из отдельно взятого кадра несуществующий скандал.