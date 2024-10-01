📸 «У меня две победы в ЛЧ, у тебя – ничего»: камеры выхватили стычку Винисиуса и Коке в дерби

Первый тайм дерби Мадрида прошел относительно спокойно. Фанаты «Атлетико» цеплялись к Винисиусу, но игроки относились друг к другу лояльно – Гризманн и Вини даже покидали поле в обнимку.

А во второй половине встречи на «Метрополитано» начался пожар. Тибо Куртуа отпраздновал гол Милитао, повернувшись к ультрас «матрасников», в ответ фанаты начали закидывать голкипера различными предметами.

Арбитр остановил игру, а пока футболисты были в подтрибунке, Симеоне, Коке и Хименес пытались угомонить своих болельщиков. Когда матч был возобновлен, в игре соперников появилась агрессия: стало больше претензий, стычек, симуляций и нарушений.

Самое жаркое противостояние вспыхнуло между Винисиусом и Коке, их стычки дважды попали в телеобъективы.

Когда бразилец в очередной раз оказался на газоне, он стал сигнализировать арбитру на нарушение со стороны Коке. Испанец подлетел к сопернику и настойчиво попросил его подняться, Вини тут же встал на ноги и выкрикнул в лицо оппоненту:

«Ты проиграл в двух финалах, я победил в двух. Ты проиграл, потому что ты плохой игрок, а я играю здесь, в мадридском «Реале».

Слова Вини расшифровали журналисты Movistar, а фотокорреспондентам удалось в красках запечатлеть эпизод.

Винисиуса пытались успокоить футболисты обеих команд, но усилия оказались тщетными. Бразилец позже продолжил мериться с Коке титулами: «У тебя ни одного [титула в ЛЧ], ни одного у тебя. У меня две победы в ЛЧ, у тебя – ничего. Да, у меня два, у тебя ничего».

Второй эпизод зафиксировали камеры DAZN.

Коке ответил Винисиусу жестами. Сперва показательно хлопал в ладоши.

Затем махнул рукой.

И показал бразильцу большой палец.

Кстати, от Винисиуса досталось и Льоренте.

Голосом разума стал Модрич. Лука показал парням на трибуны, намекая, что футболистам не стоит лишний раз провоцировать фанатов.

Кажется, к мудрости хорвата прислушался и Анчелотти. Тренер заменил Винисиуса на Эндрика, чья дерзкая игра, возможно, лишила «Мадрид» победы.

В концовке Корреа все же сравнял счет, а Льоренте получил красную. «Реал» не успел воспользоваться преимуществом, огненное дерби Мадрида закончилось ничьей 1:1.

И кого назначим главным провокатором столицы Испании?

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