«Куртуа, умри» прямо перед голом «Реала» – вот каким празднованием Милиато ответил трибунам

Мадридское дерби прошло ожидаемо горячо. Магнитами хейта были игроки «Реала» Винисиус и Тибо Куртуа. Бельгийца, кажется, топили еще хуже: бросали в его сторону мешок с грязью и провоцировали.

Даже во время штрафного удара «Реала» на 84-й минуте фанаты «Атлетико» кричали «Куртуа, умри» – записала камера . Спустя несколько секунд Винисиус навесил в штрафную: Эдер Милитао подобрал мяч и зарядил по воротам – гол.

Бразилец тут же побежал отмечать к трибунам – болельщикам хозяев не понравилось настолько эмоциональное празднование.