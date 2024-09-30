🎥 Эмоциональность Компани – ключ к успеху «Баварии». Венсан ярко празднует голы игроков, а на тренировках сам кладет пушки и сходит с ума от радости

«Бавария» все больше напоминает прежнюю себя. После провального сезона-2023/24 команду возглавил Венсан Компани, плоды работы молодого тренера уже заметны. Мюнхенцы выдали лучший старт в истории Бундеслиги после четырех туров – 12 очков и разница мячей 16:3.

В первых шести матчах при Компани «Бавария» забила 29 голов, установив новый клубный рекорд. Мюнхенцы под руководством бельгийца впервые потеряли очки в матче с чемпионским «Байером» – ничья 1:1.

Позитивные изменения отмечают и соперники. Хаби Алонсо хвалил свою бывшую команду: «Энергия и уверенность у «Баварии» отличаются от прошлого сезона, они выкладываются на полную».

Об уверенности и энергии также говорит Ману Нойер: «К нам вернулась уверенность. Теперь мы всегда придерживаемся своего стиля игры, доминируем – такого раньше [при Тухеле] не было. Компани дает каждому игроку чувство защищенности, и это заметно как на поле, так и во взаимоотношениях. Мы играем как команда!»

Венсан заряжает своих подопечных и во время матчей, и на тренировках. Бельгиец надевает манишку и выходит на поле вместе с футболистами «Баварии». На свои спасения тренер реагирует так бурно, будто он сделал решающий подкат в финале Лиги чемпионов.

Мы все знали, что Венсан был отличным защитником, оказывается, в случае чего он может подменить и нападающего. Компани дал подопечным мастер-класс по пушечным ударам. Дэвиса и Мусиалу особенно удивила техника коуча, а Мюллер точно оценил эмоциональную отдачу Венсана.

Венсан так же радуется за своих игроков. Вот так тренер отреагировал на мяч Гнабри в игре с «Вердером» – это был уже пятый гол «Баварии» в матче.

Кажется, проблем с мотивацией у этой «Баварии» точно не будет.

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