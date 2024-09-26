Кто лучший молодой игрок Европы по «гол+пас» в 2024 году? Ламин и Беллингем отвечают за Ла Лигу, в топе много парней из Бундеслиги

Приближается октябрь, а вместе с ним и церемония вручения «Золотого мяча». В Париже также определится обладатель премии Golden Boy – награды лучшему молодому игроку минувшего сезона.

Букмекеры не сомневаются, что в этом году приз получит Ламин Ямаль. Помимо выдающейся игры за клуб, испанец, которому летом исполнилось 17 лет, ярко показал себя на Евро в составе «красной фурии».

Все же в европейском футболе много и других талантливых игроков. Портал Live Score составил топ самых результативных футболистов в возрасте до 21 года. В расчет брались показатели по системе «гол + пас» игроков из топ-5 европейских лиг с начала 2024 года.

Ламин и тут оказался первым: каталонский вундеркинд набрал 16 очков. Немного до результата Ямаля не хватило Флориану Виртцу – немец набрал 15 баллов по системе «гол + пас». Джамал Мусиала и Беньямин Шешко отправили в копилку по 14 очков и разделили третью строчку рейтинга. Здесь важно уточнить: в Бундеслиге пока состоялось на три матча меньше, чем в Ла Лиге.

В рейтинг также попали Савио Морейра («Ман Сити»), Расмус Хейлунд («Ман Юнайтед»), Макси Байер («Боруссия» Дортмунд) и Джуд Беллингем («Мадрид»).

Как вам такой рейтинг? Есть неожиданности?

Golden Boy 2024: топ-25 фаворитов на награду. Есть главный претендент