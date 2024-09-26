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Кто лучший молодой игрок Европы по «гол+пас» в 2024 году? Ламин и Беллингем отвечают за Ла Лигу, в топе много парней из Бундеслиги

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Приближается октябрь, а вместе с ним и церемония вручения «Золотого мяча». В Париже также определится обладатель премии Golden Boy – награды лучшему молодому игроку минувшего сезона.

Букмекеры не сомневаются, что в этом году приз получит Ламин Ямаль. Помимо выдающейся игры за клуб, испанец, которому летом исполнилось 17 лет, ярко показал себя на Евро в составе «красной фурии».

Все же в европейском футболе много и других талантливых игроков. Портал Live Score составил топ самых результативных футболистов в возрасте до 21 года. В расчет брались показатели по системе «гол + пас» игроков из топ-5 европейских лиг с начала 2024 года.

Ламин и тут оказался первым: каталонский вундеркинд набрал 16 очков. Немного до результата Ямаля не хватило Флориану Виртцу – немец набрал 15 баллов по системе «гол + пас». Джамал Мусиала и Беньямин Шешко отправили в копилку по 14 очков и разделили третью строчку рейтинга. Здесь важно уточнить: в Бундеслиге пока состоялось на три матча меньше, чем в Ла Лиге.

В рейтинг также попали Савио Морейра («Ман Сити»), Расмус Хейлунд («Ман Юнайтед»), Макси Байер («Боруссия» Дортмунд) и Джуд Беллингем («Мадрид»).

Как вам такой рейтинг? Есть неожиданности?

Golden Boy 2024: топ-25 фаворитов на награду. Есть главный претендент

Клубы
logoФлориан Виртц
logoДжамал Мусиала
logoДжуд Беллингем
logoбундеслига Германия
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoБайер
logoБавария
logoРасмус Хейлунд
logoМанчестер Юнайтед
logoБеньямин Шешко
logoРеал Мадрид
logoМаксимилиан Байер
logoРБ Лейпциг