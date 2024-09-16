🎥 Компани рано завершил карьеру, он все еще хорош! Посмотрите, что Венсан творит на тренировках «Баварии»

Еще четыре года назад Венсан Компани бегал в обороне «Андерлехта», сегодня бельгиец возглавляет «Баварию». Первые четыре матча Рекордмайстера под руководством Компани закончились победами. Мюнхенцы забили 15 голов, а пропустили всего три.

Венсан обучает подопечных на собственном примере: на тренировках он регулярно надевает манишку и выходит на поле.

Компани не потерял страсть к игре. Посмотрите, как он реагирует на свои спасения!

Фанаты ждут Венсана в составе «Баварии»:

💭 «Те шутки про то, что Компани может играть в обороне «Баварии», перестают быть шутками. Он лучше всех наших защитников!»

💭 «Приятно знать, что единственный защитник, способный остановить Мусиалу, это наш тренер».

💭 «Верните ему бутсы, пусть играет!»

💭 «Компани вот так празднует свои спасения, он тренер, он уже давно вышел на пенсию, но продолжает так радоваться. Это говорит о том, как сильно он любит футбол. Игроки, безусловно, уважают таких личностей, это заметно по тому, как они отзываются о нем в интервью».

💭 «Мне так интересно, был бы он хорош, если бы сейчас вышел на поле. Есть ощущение, что с уровнем наших защитников, он бы точно попал в стартовый состав».

💭 «Представьте, что за «Байер» сыграет Алонсо с его длинными передачами. А в составе «Баварии» выйдет Компани, который не даст сопернику добраться до ворот. Что за тренеры собрались в Бундеслиге!»

Ну что, выпускаем Венсана на поле в следующем матче?

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