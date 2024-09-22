🎥 Олисе все еще не умеет говорить с прессой! Мусиала мило помог французу дать интервью

Майкл Олисе показал блестящий старт в «Баварии». За первые шесть матчей в составе мюнхенцев он забил пять мячей и отдал три голевые передачи. В четвертом туре Бундеслиги француз оформил 2+2 по системе «гол + пас» и помог Рекордмайстеру разгромить «Вердер» – 5:0.

Интерес прессы к новичку мюнхенцев вполне очевиден. Вот только сам Олисе – тот еще скромник. Француз совершенно не умеет общаться с журналистами, на каждой пресс-конференции из него пытаются вытянуть хотя бы пару слов.

После победы над «Вердером» Олисе пригласили на интервью. Растерянного француза заметил Мусиала и тут же пришел товарищу на помощь.

Джамал встал рядом с Майклом перед камерами, в итоге немец ответил на все вопросы вместо одноклубника. Олисе не произнес ни слова! В конце интервью Джамал в шутку сказал одноклубнику: «Это уже начало, Майкл!»

Вот небольшой отрывок, в котором Мусиала говорит, что «Бавария» хочет продолжить побеждать и веселиться на поле. Олисе слушает товарища, улыбается, но ничего не добавляет.

Джамал пытается разговорить Майкла и в соцсетях: француз постит фотографии без подписей. После победы над «Вердером» Мусиала пришел в комменты к товарищу: «Время для подписи».

Как думаете, Джамал поможет другу быть более раскованным?

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