Невилл раскритиковал Тен Хага и «МЮ» за разгром в матче с «Тоттенхэмом». Каррагер не удержался и подколол Гари

«Тоттенхэм» со счетом 3:0 разгромил «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «красных дьяволов». Подопечные Тен Хага с 42-й минуты были в меньшинстве – Фернандеш получил прямую красную за неоднозначный фол.

После игры Гари Невилл разнес манкунианцев в эфире Sky Sports: «Игру и такие результаты нужно менять как можно скорее. Снежный ком начинает катиться вниз и быстро набирает обороты. Тен Хаг должен прямо сейчас обрубить это на корню, потому что этот матч шокирует и отрезвляет. Целую гору денег потратили и вложили [в команду]. Первый тайм было абсолютно плачевным, хуже некуда».

Мимо поражения «Ман Юнайтед» и недовольства Невилла не мог пройти Каррагер! Летом эксперты сделали прогноз на сезон АПЛ . Тогда Каррагер предположил, что «Сити» защитит титул, а в четверку лучших также войдут «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Гари поставил на победу «Арсенала», за «канонирами» он определил «Сити», «Юнайтед» и «Челси».

Джейми решил напомнить товарищу о его вере в «красных дьяволов» и сделал репост августовской публикации с прогнозом на сезон.

На этом экс-игрок «Ливерпуля» не остановился. Под видео, на котором Гари критикует нынешний «МЮ», Джейми написал: «Перед стартом сезона ты поставил их на третье место!!»

Джейми стоит быть осторожным. При первой же осечке «Ливерпуля» Гари обязательно ответит скаузеру – конечно, по-дружески.

🎥 Вселенная схлопнулась! Невилл и Каррагер минуту говорили друг другу комплименты

«Слот сделал «Ливерпуль» узнаваемым за три месяца. Тен Хаг в «МЮ» третий год, но его команда без лица». Болельщики сравнивают голландцев

Невилл и Каррагер зарубились из-за Тен Хага. Гари видит проблему в структуре «МЮ», Джейми назвал свою кандидатуру на замену