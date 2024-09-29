Бруну получил первую прямую красную карточку в карьере – фол вышел неоднозначным

Центральный матч шестого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» с первых минут пошел не по плану Эрика тен Хага. Манкунианцы пропустили уже на третьей минуте от Бреннана Джонсона.

Кто мог предположить, что это только начало большого «веселья»? Под занавес первого тайма «МЮ» остался в меньшинстве, так как Крис Кавана показал прямую красную карточку Бруну Фернандешу. Фол получился неоднозначным и уже вызвал много обсуждений среди болельщиков.

Очевидно, что португалец поскользнулся и не планировал поднимать в подкате ногу настолько высоко. С другой стороны, для судьи и VAR этого оказалось недостаточно, чтобы принять иное решение.

Тем более, что Кавана явно изучал перед игрой каждого игрока и знает, что Бруну Фернандеш − не грубый футболист. Эта прямая красная карточка стала первой в его карьере.

А как вы думаете, были ли тут красная карточка? Пишите в комментариях.