Невилл и Каррагер зарубились из-за Тен Хага. Гари видит проблему в структуре «МЮ», Джейми назвал свою кандидатуру на замену

Во время очередного выпуска подкаста The Overlap легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер решили обсудить будущее Эрика тен Хага. Просто поговорить не получилось и в какой-то момент между ними возникла словесная перепалка.

Невилл заявил, что «МЮ» просто не смог найти хорошую замену Тен Хагу, что оспорил Каррагер, заявивший, что на рынке был тренер-победитель Лиги чемпионов Томас Тухель. Вся эта заруба очень понравилась Рою Кину и Иану Райту, которые присутствовали в студии и с улыбкой на лице наблюдали за происходящим.

Невилл : «Думаю, что после финала Кубка они были шокированы тем, что выиграли так, как они выиграли. Во-вторых, я думаю, что дело в том, что произошло на следующей неделе после финала: болельщики «Юнайтед» невероятно преданы всем тренерам. Они хотели, чтобы Эрик тен Хаг получил поддержку и его оставили, они видели достаточно коучей, изгнанных за последние десять лет, и думают, что проблема не в них. Может быть, дело в том, что в клубе нет структуры, нет политики подбора персонала, и почему мы избавляемся от очередного многообещающего тренера, который до этого был перспективным и вдруг превратился в плохого?»

«Вот кого называли в то время: Поттер, Саутгейт, упоминался Де Дзерби, Тухель. Вероятно, отношение болельщиков [к ним] было негативным, поэтому они решили, что мы его оставим. Они смотрели и оценивали его. Без сомнений, флиртовали на рынке. Пришедший в команду Тухель мог стать транзитным вариантом. Он мог уйти через пару лет и оказаться в том же положении, что и Жозе. Саутгейта, Поттера и Де Дзерби, возможно, не поддержали бы болельщики. Все это руководство оценило. Если бы нашелся невероятный тренер, который, по их мнению, мог бы улучшить «Юнайтед» на 100% за пределы того, что они уже знают об Эрике тен Хаге, думаю, что они бы заменили его».

Каррагер : «Кто этот невероятный тренер?»

Невилл : «Я хочу сказать, что они не смогли найти такого, Карра».

Каррагер : «Томас Тухель − победитель Лиги чемпионов».

Невилл : «Я говорил тебе это в воскресенье: «Ливерпуль» не назначил Томаса Тухеля. Почему «Ливерпуль» не назначил Томаса Тухеля? У «Ливерпуля» было шесть месяцев, чтобы заменить Клоппа, и все равно было довольно сложно заполучить кандидатов №1 и №2».

Каррагер : «Кто был целью №1? Ты сказал об этом в воскресенье, и я никогда тебя в этом не уличал. Откуда ты это взял?»

Невилл : «О Боже! К счастью, мы уже записали Stick To Football (другой подкаст с участием Каррагера и Невилла). К счастью, я помню, как ты сказал, что они определенно собираются выкупить Хаби Алонсо».

Каррагер : «Это мое мнение!»

Невилл : «О Боже! Теперь ты внезапно отстранился от «Ливерпуля» и считаешь, что они не собираются брать Хаби Алонсо...»

Каррагер : «Я уверен, что они сделали шаг, и им сразу же сказали: «Нет, он останется в «Байере».

Невилл : «Это было не сразу, Карра, между ними был определенный промежуток времени».

Каррагер : «Ты говоришь, что у «Ливерпуля» были большие поиски, откуда мы знаем, что именно происходило за кулисами?»

Невилл : «Да, мы знаем, что им потребовалось гораздо больше времени, чем они хотели».

Каррагер : «Манчестер Юнайтед» − почему они не наняли Слота?»

Невилл : «Может быть, они присматривались к Арне Слоту, я не знаю. Но они, вероятно, посмотрели бы на него и подумали, можем ли мы избавиться от парня, который выиграл два трофея за два года? Которого не поддерживала соответствующая структура...»

Каррагер : «Поддержка нормальной структуры? Он выходил на рынок и покупал, кого хотел! Ты говоришь о структуре, которая отбирает власть у тренера, а он пошел и купил, кого хотел».

Невилл : «Совершенно очевидно, что находящиеся на вершине самые умные футбольные клубы, как правило, выигрывают. Даже «Брайтон» на своем уровне. Я хочу сказать, что если придут Омар Беррада, Дэйв Брэйлсфорд, Дэн Эшуорт, Джейсон Уилкокс и полностью вычистят все, что было до этого. И они думают, что мы сможем обеспечить тренеру правильную структуру поддержки, дать ему правильных игроков и правильный подбор персонала, дать ему правильный совет, когда он в нем нуждается. Может быть, Эрик тен Хаг не проблема, может быть, дело в клубе и в том, каким он был в последние десять лет. Не могут же все они быть плохими тренерами − Луи ван Гал и Жозе Моуринью -− вот к какому выводу они пришли в итоге. У них не было тренера, в котором они были бы уверены настолько, чтобы доверять ему».

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