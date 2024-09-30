«Слот сделал «Ливерпуль» узнаваемым за три месяца. Тен Хаг в «МЮ» третий год, но его команда без лица». Болельщики сравнивают голландцев🎭

Арне Слот сменил на посту тренера «Ливерпуля» всеми любимого Юргена Клоппа с начала сезона и уже добился неплохих результатов. После шести туров Премьер-лиги «красные» лидируют, набрав 15 очков.

В минувшие выходные «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в домашнем чемпионате, в Лиге чемпионов команда также стартовала отлично, обыграв «Милан» в гостях (1:3).

В сети многие болельщики начали сравнивать новичка «Ливерпуля» Слота и Эрика тен Хага, который работает в «МЮ» с 2022 года. И эти сравнения пока не в пользу тренера «красных дьяволов».

В отличие от «Ливерпуля», «МЮ» сейчас только 14-й в АПЛ, после шести туров у команды Тен Хага всего 7 очков. А прошедшие выходные вообще обернулись катастрофой для манкунианцев – они уступили 0:3 «Тоттенхэму» на «Олд Траффорд». Команда также выступает в Лиге Европы, но матч первого тура со скромным «Твенте» закончился ничьей (1:1).

Вот что думают болельщики в социальных сетях, сравнивая голландских специалистов:

💬«Арне Слот показал больше прогресса за 3 месяца, чем Тен Хаг за 3 года».

💬«Эрик тен Хаг в «МЮ» почти 3 года, но так и не адаптировался в АПЛ, а Арне Слот провел 6 матчей чемпионате и сделал «Ливерпуль» его лидером».

💬«За 6 матчей Арне Слот в «Ливерпуле» показал четкий стиль игры, даже когда ему сложно было добиться результата. Эрик тен Хаг в «МЮ» за 3 года не показал никакого стиля и ему до сих пор сложно в плане результатов».

💬«Слот провел в «Ливерпуле» 8 матчей и совершил 1 трансфер. У него более четкий тактический план и стиль, чем у Тен Хага, который проводит свой третий сезон в «МЮ» и потратил уже более 600 млн фунтов».

💬«Арне Слоту потребовалось 3 месяца, чтобы сделать «Ливерпуль» узнаваемым. Эрик тен Хаг в «МЮ» 3 года, а у команды до сих пор нет лица».

💬«Слота вообще не нужно сравнивать с Тен Хагом. Если он хочет быть успешным, то ему нужно искать сравнения с Пепом».