«Слот сделал «Ливерпуль» узнаваемым за три месяца. Тен Хаг в «МЮ» третий год, но его команда без лица». Болельщики сравнивают голландцев🎭
Арне Слот сменил на посту тренера «Ливерпуля» всеми любимого Юргена Клоппа с начала сезона и уже добился неплохих результатов. После шести туров Премьер-лиги «красные» лидируют, набрав 15 очков.
В минувшие выходные «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в домашнем чемпионате, в Лиге чемпионов команда также стартовала отлично, обыграв «Милан» в гостях (1:3).
В сети многие болельщики начали сравнивать новичка «Ливерпуля» Слота и Эрика тен Хага, который работает в «МЮ» с 2022 года. И эти сравнения пока не в пользу тренера «красных дьяволов».
В отличие от «Ливерпуля», «МЮ» сейчас только 14-й в АПЛ, после шести туров у команды Тен Хага всего 7 очков. А прошедшие выходные вообще обернулись катастрофой для манкунианцев – они уступили 0:3 «Тоттенхэму» на «Олд Траффорд». Команда также выступает в Лиге Европы, но матч первого тура со скромным «Твенте» закончился ничьей (1:1).
Вот что думают болельщики в социальных сетях, сравнивая голландских специалистов:
💬«Арне Слот показал больше прогресса за 3 месяца, чем Тен Хаг за 3 года».
💬«Эрик тен Хаг в «МЮ» почти 3 года, но так и не адаптировался в АПЛ, а Арне Слот провел 6 матчей чемпионате и сделал «Ливерпуль» его лидером».
💬«За 6 матчей Арне Слот в «Ливерпуле» показал четкий стиль игры, даже когда ему сложно было добиться результата. Эрик тен Хаг в «МЮ» за 3 года не показал никакого стиля и ему до сих пор сложно в плане результатов».
💬«Слот провел в «Ливерпуле» 8 матчей и совершил 1 трансфер. У него более четкий тактический план и стиль, чем у Тен Хага, который проводит свой третий сезон в «МЮ» и потратил уже более 600 млн фунтов».
💬«Арне Слоту потребовалось 3 месяца, чтобы сделать «Ливерпуль» узнаваемым. Эрик тен Хаг в «МЮ» 3 года, а у команды до сих пор нет лица».
💬«Слота вообще не нужно сравнивать с Тен Хагом. Если он хочет быть успешным, то ему нужно искать сравнения с Пепом».
Слот пришел в готовую команду профессионалов, и работает с ними, а тен хаг пришел в болото, и сам в этом болоте и тонет.
1. Ротация. Он спокойно меняет почти всех дав отдых и подбирая ключи под соперника.
2. Адаптация. Удивительно, но при нем Граве и Гакпо полностью сняли вопросы, зачем их покупали. Первый феноменально прибавил в чтении и управлении игрой. Если в прошлом году мозгом стал Макка, то в этом именно Райан. Через него происходит большинство разыгрышей мяча. Он отлично располагается между линиями, давая возможность разрезать линии обороны. Прекрасно тащит мяч под прессингом, расстаётся с ним почти всегда вовремя, чего не было в прошлом году.
Гакпо стал намного целеустремлённей, быстрее, техничней. У него проходит дриблинг, удары крайне опасны.
Также заиграл новыми красками Диас. Выросло спокойствие в принятии решений, эффективность дриблинга и ударов. Значительно меньше суеты и больше чёткости принятия решений на ограниченном пространстве.
3. Рисунок. Сдвоенный центр Макка - Граве дал тот бетон, который мы ждали от прихода ОПЗ. При этом оба являются спецами по распоряжению мячом и управлению атаками. Атака стала разносторонней. Улучшилась позиционная игра.
4. Стратегия и тактика. Я обожал вью Юргена. Харизма, шутки, мемы. Но теперь я в восторге от Слота. Объективно, адекватно, по полкам. Он в любой ситуации знает, почему получилось или нет. А значит будет влиять на этот процесс. Он великолепный тактик, и не боится даже ДО ИГРЫ сказать, что он будет и как использовать с конкретным соперником.