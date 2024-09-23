Бывший президент «Валенсии» о Винисиусе: «Да, он хороший игрок, но как человек он – говно»

Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг дал интервью Relevo, которое имело эффект разорвавшейся бомбы.

85-летний Ройг обрушился с критикой на «Реал Мадрид» в целом и на Винисиуса в частности.

«Раньше никаких проблем с расизмом не было – я их не замечал. Ромарио был наполовину черный, но все было в порядке. Сейчас я «Реал Мадрид» называют «Королевский иммигрант». У них восемь черных в составе, двое белых иностранцев и один испанец – Карвахаль. И еще этот Винисиус. Знаете, что он сделал? Перелез через забор на «Месталье» и орал болельщику: «Ты назвал меня сукиным сыном!». Я был в тот день на стадионе – с внуком и с сыном. Я спросил у внука: «Что он там кричит?». Внук ответил: «Всякие глупости». Я думал, они назвали его обезьяной. Но нет. А этот парень лезет, кричит, что вам дорога в Сегунду. После этого наши болельщики трибунами не могут посещать несколько следующих матчей, а этому все прощается. Да, он хороший игрок, но как человек он – говно. Всегда орет на арбитров. Я был в Южной Америке много раз, никогда у меня не было проблем. Я с уважением отношусь к этим странам. Я не приезжаю туда, с криками, что я завоеватель. А этот Винисиус делает именно так. Да кто ты вообще такой?!», - возмущается Ройг.

Бывший президент «Валенсии» раскритиковал и «Реал Мадрид», намекнув, что клуб не чист на руку.

«Я всегда считал, что «Мадрид»…в мое время мне говорили, что они договариваются с арбитрами. «Барселона» покупала им золотые часы, арбитры знали, что по завершении карьеры им будут полагаться золотые Longines. Так мне говорили. Правда это или нет – не знаю».

«Флорентино Перес – бос испанского футбола. Он всем заправляет. Ну объясните мне, как футболисту на «Месталье» могут показать красную карточку за оскорбления, а потом ее отменить?! Этот дурак хватается за свои причиндалы, отправляет «Валенсию» в Сегунду, а ему все сходит с рук благодаря вмешательству Флорентино».

Ждем ответной реакции «Мадрида».