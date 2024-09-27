«Он думал об окончании карьеры». Беллингем признался, что расизм в Ла Лиге сильно задел Винисиуса

Хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем поддержал партнера по команде Винисиуса Жуниора после того, как тот дал эмоциональную пресс-конференцию о проблемах с расизмом в Ла Лиге.

«Пресс-конференция Винисиуса, когда он говорил о проблеме расизма... он говорил очень хорошо. Он выглядел таким грустным и был очень расстроен. Трудно видеть Вини таким.

Вини, которого я знаю, всегда улыбается, поэтому это меня очень задело. Он говорил [мне] о том, чтобы прекратить играть или уехать из Испании. Нам просто нужно поддержать его, когда мы вернемся в Мадрид, дать ему почувствовать себя любимым».

Недавно Винисиуса в своеобразной манере поддержал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Испания – не расистская страна, но здесь бывают расистские эпизоды. Мы должны положить им конец. Даже если бы Винисиус вел себя более подобающим образом, он все равно стал бы объектом нападок, потому что он лидер борьбы с расизмом.

Когда человек занят таким важным и благородным делом (речь о борьбе с расизмом – Спортс’‘), он должен заботиться о своем поведении еще больше, потому что когда ты не занимаешься таким делом, твое поведение в основном остается незамеченным.

Но когда кто-то возглавляет борьбу с расизмом, он должен пытаться контролировать себя, потому что это поможет ему добиться успеха в его начинании. Если он не будет себя контролировать, это ему не поможет».