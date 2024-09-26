Мужчину, оскорбившего Винисиуса, посадили на год. Фанаты «Атлетико» готовят анонимную расистскую акцию на матч с «Реалом»

Сегодня Marca сообщила, что болельщик «Мальорки», оскорблявший на расовой почве Винисиуса и Самуэля Чуквуэзе, приговорен к 12 месяцам тюремного заключения и отстранен от посещения стадионов на 3 года.

Не самые приятные новости для фанатов «Атлетико»: у многих из них наверняка были заготовлены фразы для бразильца, который приедет на «Метрополитано» в это воскресенье. Однако самые находчивые предложили приходить в масках.

По сообщениям в соцсетях, болельщики «Атлетико» готовят акцию расистскую акцию против Винисиуса и просят людей прийти на стадион в масках, чтобы оскорблять бразильца и выкрикивать расистские кричалки, не будучи опознанными.

Кампания проходит с хэштегом #MetropolitanoConMascarilla, что переводится как «Метрополитано в маске».

Недавно Винисиус призвал лишить Испанию права на проведение чемпионата мира по футболу-2030 из-за проблемы расизма. В ответ на это мэр Мадрида попросил его извиниться.