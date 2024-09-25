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«Вы сами все сказали». Симеоне прокомментировал скандал с не удалениями Винисиуса и Эндрика

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После матч «Мадрида» и «Алавеса» (3:2) получился неожиданно трудным для команды Карло Анчелотти. Соперник чуть было не сделал камбэк, а пресса который день обсуждает отсутствие красных карточек у Винисиуса Жуниора и Эндрика.

Главным выгодополучателем удалений двух игроков мог бы стать «Атлетико», которому играть против «Мадрида» уже в воскресенье. Пока же Диего Симеоне готовит команду к «Сельте», а журналисты не могли не спросить его про эти эпизоды.

Сперва у аргентинца узнали, как скажется на его команде двухдневное преимущество соперника в восстановлении.

«Мы используем восстановительные дни как можно лучше. Коке сегодня в конце не тренировался, вы можете это видеть. Мы хотим облегчить тренировочную нагрузку, как мы это делали почти всегда, чтобы игроки могли подойти к матчу в наилучшем состоянии».

После Симеоне спросили о Винисиусе и Эндрике, избежавших красных карточек и пропуска дерби: «Вы задаете мне вопрос, чтобы я сказал то, что вы хотите, чтобы я сказал. Вы уже все сказали, мне больше ничего не нужно говорить».

Очевидно, что как болельщики и пресса, Диего Симеоне не может быть доволен таким низким уровнем судейства, которое пропускает настолько очевидные нарушения правил. Однако на этот раз он мастерски ушел от ответа.

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