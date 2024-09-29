«МЮ» идет на 12 месте в АПЛ после шести туров в третий сезон Тен Хага. Напоминаем, сколько он потратил на этот состав

В шестом туре нового сезона Премьер-лиги поклонников «Манчестер Юнайтед» ждало очередное разочарование: команда дома уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:3.

«Красные дьяволы» значительную часть матча провели в меньшинстве. На 42-й минуте Бруну Фернандеш получил красную карточку за неоднозначный фол . Для португальца это первая прямая красная в карьере.

После шести матчей в АПЛ подопечные Тен Хага набрали семь очков и расположились на 12-м месте в турнирной таблице. К этому можно прибавить неудачный старт в еврокубках: в первом матче Лиги Европы «дьяволы» вничью сыграли с «Твенте».

А ведь летом казалось, что клуб ждет подъем. «Юнайтед» подписал пять игроков, к Тен Хагу присоединились еще одни экс-подопечные – Мазрауи и Де Лигт. Йоро, Угарте и Зиркзе тоже перебрались в Манчестер, но пока новички не помогли «дьяволам» кардинально улучшить игру.

Тен Хага регулярно критикуют за трансферы, ставя тренеру в укор то, что он превращает «Ман Юнайтед» в «Аякс». Претензия фанатов и телеэкспертов станет яснее, если взглянуть на трансферные расходы команды.

По данным Transfermarkt, за три года Тен Хага на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферном рынке 660,08 млн евро. За этот период команда одержала победу в Кубке Англии и в Кубке английской лиги, а вот в чемпионате и еврокубках «красные дьяволы» испытывали сложности.

А вы еще верите в Тен Хага?

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