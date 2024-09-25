Экс-тренер «МЮ» поддержал решение Тен Хага расстаться с Роналду. Португалец не хотел адаптироваться под новые правила

В декабре 2022 года Криштиану Роналду дал интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал как «Манчестер Юнайтед», так и Эрика тен Хага. После этого с ним расторгли контракт по обоюдному согласию.

Сегодня экс-помощник Тен Хага Стив Макларен дал интервью The Telegraph, в котором поддержал коллегу.

«Я не могу упрекнуть его подход. Он действительно справился очень хорошо. В тот момент я сказал, что он − правильный человек. Это было видно по тому, как он разобрался в ситуации с Криштиану Роналду».

Тен Хаг пришел с установленными стандартами и правилами. Определил манеру игры. И если ты не бегал, то и не играл. В этом плане он был жестким. Как все нидерландцы. Он знал, что это то, что нужно. Не могло быть никакой гибкости, игроки не могли маневрировать [от этой ответственности]».

«Это то, что вы должны были делать или не будешь играть. И он взял на себя Роналду, и совершенно справедливо. Другие тренеры же пытались приспособиться. Эрик не считал нужным это делать. Ральф Рангник пытался, но у него ничего не вышло, и Оле [Гуннар Сульшер] тоже. Так что он [Тен Хаг] остался при своем мнении и развивал других игроков».

«Это было ключевым моментом. Он не боялся вводить в состав молодежь. Такие случаи, как опоздания на встречи, [которые] были хорошо задокументированы, как в случае с «Вулверхэмптоном», когда в день игры Маркус Рэшфорд опоздал на встречу на минуту или две. Он [Тен Хаг] посадил его на скамейку запасных. Но потом он выпустил его [Рэшфорда], и тот забил победный мяч».

«Такие вещи были важны. Дисциплина была важна. Стандарты были важны. Поведение было важно. Все знают это о «Юнайтед». Это то, что он [Тен Хаг] принес. Кому-то это не нравилось − это нормально, но он никогда не отступал от своих правил. В этом его сила».