Тоуни мог стать игроком «МЮ». Тен Хаг поставил под сомнение одну важную способность форварда
Этим летом форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни изъявил острое желание поменять обстановку. До дедлайна на него претендовало немалое количество клубов АПЛ, в том числе «Манчестер Юнайтед». Однако весь этот интерес сошел на нет, когда англичанин узнал зарплату, предлагаемую в «Аль-Ахли».
У «МЮ» был предметный интерес, но предложение клуб так и не сделал. Как писал The Athletic, Тен Хаг симпатизировал форварду «Эвертона» Доминику Кэлверту-Льюину, но и в этом случае официальных шагов не предприняли.
Как стало известно сейчас, Айвен Тоуни не надел красную футболку из-за сомнений в одном ключевом аспекты его игры. По данным ESPN, главный тренер «МЮ» не считал, что Тоуни подходит под определенные тактические требования, которые ему нужны были в игроке группы атаки.
В чем сомневался Тен Хаг? В способности Тоуни к прессингу. По этой причине официальное предложение так и не сделали, а вместо Айвена в команду пришел Джошуа Зиркзе.