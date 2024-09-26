💀 «Единственное, о чем думает игрок в такой момент: «Чувак, оставь меня в покое». Гуллит прошелся по «МЮ» и тен Хагу

«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Твенте» в первом туре Лиги Европы.

В плеяде критиков пополнение - Руд Гуллит.

«Я видел, как Эрик тен Хаг все время разговаривал с Гарначо. Единственное, о чем думает игрок в такой момент, это: «Чувак, оставь меня в покое».

Сколько миллионов Эрик тен Хаг снова вложил в свою команду?

Я не удивлен футболом, который показал «Манчестер Юнайтед» сегодня вечером. А с чего? Мы уже привыкли к этому», - сказал Руд Гуллит.

Прав?