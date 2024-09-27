Что не так с защитой «Байера»

Пропускают почти больше всех в Бундеслиге.

9 мячей – столько «Байер» пропустил за четыре стартовых тура Бундеслиги. Это четвертый показатель с конца, хуже только «Хольштайн Киль» (13, из них 6 – от «Баварии»), «Хоффенхайм» (11) и «Аугсбург» (10).

«Такой игры недостаточно, чтобы быть топ-командой, – сказал Гранит Джака после победы над «Вольфсбургом» 4:3 в прошлые выходные, имея в виду множество пропущенных. – Нам следует хорошо все проанализировать, быть самокритичными и исправиться в ближайшие недели».

За весь прошлый сезон Бундеслиги «Байер» пропустил 24 («Штутгарт» и «Лейпциг» – 39, остальные больше). В топ-лигах меньше только «Интер» и «Реал» (0,58 и 0,66 за матч против 0,71). Более того, оборона «Байера» даже укреплялась по ходу сезона и после Нового года позволила соперникам забить лишь 12 голов за 18 туров (в топ-лигах крепче был только «Арсенал»). Еще раз: в новом сезоне – 9 в четырех.

Что именно не так с обороной «Байера»

Ярче всех проваливается центральный защитник Эдмонд Тапсоба. При обороне он худший игрок «Байера» на старте сезона.

Во-первых, из-за его слабой игры «Гладбах» дважды забил в первом туре и почти вырвал ничью. Сначала Тапсоба ужасно сыграл против Нико Эльведи на стандарте: отпустил, дал пробить, дал добить. Потом его 1-в-1 уничтожил Тим Кляйндинст, поставив корпус в убойной позиции. Вот обзор матча , можете оценить.

Во-вторых, Тапсоба плохо сыграл против «Лейпцига» – все три гола «РБ» связаны с его странными действиями.

На самом деле каждая голевая атака «РБ» вскрывала не только слабость Тапсоба, но и системную проблему «Байера» в центре поля.

В первом случае Тапсоба остался один в штрафной против двух игроков «Лейпцига» при навесе. После матча игроки «Байера» признались, что это недоработка опорной зоны.

Во втором случае Тапсоба выдернулся в пустой центр поля, оказавшись в полупозиции против двух соперников. Его легко отрезали, «Лейпциг» уверенно перешел в финальную треть. Опять же – где центральные полузащитники?

В третьем случае Тапсоба недостаточно плотно сыграл против Лои Опенда, но «Байер» изначально легко допустил переход соперника из защиты в атаку.

В этом матче центральными полузащитниками были Гранит Джака и Алеиш Гарсия. Они же играли и против «Штутгарта» в Суперкубке Германии, где «Байер» пропустил дважды. Там, например, случился такой пропущенный: прострел с фланга во второй темп, Джака и Гарсия внутри штрафной, но ни один из них не контролирует бьющего, ни один из них не способен резко сократить дистанцию и заблокировать удар.

Перед сезоном многие восторгались трансфером Гарсии из «Жироны» всего за 18 млн евро. Я опасался , что паре Гарсии и Джаки может не хватать оборонительной резкости. Центр поля «Байера» в прошлом сезоне был гармоничен: Джака – главный разыгрывающий, Эксекиэль Паласиос (или Роберт Андрих) – резкий и агрессивный опорник. Гарсия уже показал, что способен многое дать «Байеру» при владении, но оборонительные способности их дуэта с Джакой пока вызывают вопросы.

С «Вольфсбургом» в прошлые выходные та же история: Тапсоба выдернулся из линии защиты, его обыграли на приеме и двинулись в пустую опорную. Джака статичен, Гарсия слишком медленный.

Хаби Алонсо признавал оборонительные проблемы уже против «Гладбаха»: «Мы недостаточно компактны и порой пассивны. Мы знали, что Кевину Штегеру нельзя давать время для подготовки передач. Мы знали, что Тима Кляйндинста нужно контролировать жестче. Это не наш стандарт защиты, нужно стать лучше».

Еще Алонсо не нравится, что «Байер» слишком открывает игру. Интересна и другая озвученная Хаби проблема – «мягкая» защита, это идеальное замечание – и впрямь кажется, что защитникам «Байера» не хватает физического давления на соперников.

Сюда же добавляем слабоватую индивидуальную форму игроков защиты на старте сезона.

Джонатан Та пока больше похож на холодильник, чем на скалу.

Пьеро Инкапиэ допускает технический брак на ровном месте.

Лукаш Градецки пропустил на 1,2 гола больше ожидаемого – хуже показатель только у четырех вратарей Бундеслиги, и один из них – вышедший против «Лейпцига» Матей Коварж (1,7), сменщик Градецки.

Норди Мукиеле, арендованный у «ПСЖ» и впервые стартовавший против «Вольфсбурга», организовал нелепый автогол и упустил игрока на угловом; виноват сразу в двух пропущенных и снят уже в перерыве.

И все-таки рано говорить, что защита «Байера» дырявая

Выше я концентрировался на проблемных пунктах, но глобально оборона «Байера» не чудовищна.

«Байер» допустил 4,3 xG – это 4-й показатель в Бундеслиге, меньше моментов только у ворот «Баварии», «Униона» и «Фрайбурга». Соперники «Байера» совершили 57 действий в чужой штрафной – 2-й показатель, меньше только у «Баварии» (44).

Смущают разве что удары соперников после быстрых атак: только пять команд Бундеслиги допускают больше таких выпадов, чем «Байер».

Джонатан Та хорошо сформулировал проблему: «Мы слишком легко пропускаем голы. Если их не учитывать, мы допускаем мало моментов. Но в некоторых эпизодах расслабляемся, и эти редкие атаки превращаются в голевые. Иногда кажется, что мы засыпаем – конечно, соперник наказывает за такое».

О слишком простых пропущенных уже несколько раз говорил и Алонсо. Зрительское впечатление тоже схожее: «Байер» не ошибается постоянно, а точечно и серьезно – и пока соперники мощно наказывают за эти просчеты.

Недостаток резкости в центре поля может быть купирован возвращением Паласиоса. Он пропустил старт сезона из-за травмы, сейчас возвращается в состав, получая минуты в конце матчей. Кажется, Паласиос – лучший напарник Джаки: сильнее Андриха на мяче, при этом явно активнее Гарсии без мяча.

Более сложный вопрос: слабая индивидуальная игра защитников «Байера» – это надолго? У Тапсоба никогда не было элитных оборонительных навыков, он ценится за счет выдающегося продвижения, мало кто из центральных защитников может так хорошо отдавать между линиями. Та и Градецки провели шикарный прошлый сезон, но у Та это первый топ-сезон к 28 годам, а Градецки несколько лет стагнировал.

Дальше – «Бавария», которая забивает почти 5 голов за матч

29 мячей в шести официальных матчах. У «Баварии» еще не было серьезных соперников, но это все равно впечатляющий старт с новым тренером Венсаном Компани. И мощнейшая проверка для обороны «Байера».

Особенно интересно, как защита чемпиона справится с прессингом «Баварии». Он ожидаемо самый интенсивный в Германии. Компани завышает оборонительную линию, игроки атаки охотно начинают давление. Матч против «Вердера» (5:0) был лучшим с точки зрения прессинга и контрпрессинга.

Другая интрига – фаза позиционной обороны. Алонсо выделял недостаток компактности и пассивность – исчезнет ли это против топ-соперника? Джамал Мусиала и Майкл Олисе в огне, Йозуа Киммих снова элитно диктует темп, а ведь еще надо как-то нейтрализовать Харри Кейна.

Наконец, переходные фазы – «Бавария» всегда сильна на скорости, поэтому нельзя допускать быстрые выпады, центр наконец должен собраться. Вряд ли Алонсо выпустит Гарсию. Если Паласиос не восстановится на 100%, логичен выход Андриха.

В прошлом сезоне «Байер» здорово выглядел против «Баварии». Сначала 2:2 на выезде: пусть и быстро пропустили с трясущимися коленками, но Алонсо на ходу подкрутил схему, и «Байер» заиграл в свой футбол с пасами между линиями и ситуативным эффективным прессингом. Во втором круге «Байер» разорвал «Баварию» на контратаках 3:0, вообще ничего не допустив у своих ворот.

Какой сценарий вероятнее сейчас? Важно учитывать амбиции второй стороны: почти наверняка Компани захочет территориально доминировать, пускай в соперниках «Байер», а не «Хольштайн Киль». «Байер» это может устроить с его умением жалить на пространстве.

Но чтобы колоть в ответ, необходимо грамотно защищаться.

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Фото: Gettyimages /Christof Koepsel / Stringer, Leon Kuegeler / Stringer, Stuart Franklin / Staff