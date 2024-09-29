250 км в Сахаре с радостью и любовью: как Смертин готовится к новому испытанию. И почему ему все еще нравится бег

Все по любви.

Я больше 40 лет занимаюсь футболом и бегом. И речь не о физкультуре. Этот путь начался в детстве.

Я ведь уже однажды рассказывал о том, насколько требовательным был мой отец. Но он воспитывал метанавыки, а не делал упор на классических футбольных характеристиках. Благодаря школе отца, одним из главных моих качеств была упертость. С детства я приучил себя к рутине — монотонный труд возвел в радость и удовольствие.

Мы с братом неистово любили в футбол, хотя я закончил с игрой раньше, чем позволяло тело — я мог бы еще играть и играть, но выгорел и разлюбил. Я осознал это, когда вышел на одну из тренировок «Фулхэма». Я подумал: «Это рутина, которая мне не приносит удовольствие». Я свыкся со стоическими понятиями «надо», «должен», «хочу», «могу», которые с детства стали для меня синонимами. Но мне стало психологически тяжело выходить на поле и заниматься тем, что я не хочу. Я мог бы выступать еще года три, не в АПЛ, других лигах, но подумал, что хочу быть честным по отношению к футболу и тому, чем занимаюсь.

Я иногда шучу в беседах с коллегами футболистами, что лишил себя даже 1-2% времени от прикосновения к мячу, которые бывают на футбольном поле. Это ведь совсем немного, поэтому мне не было сложно лишиться этих небольших показателей ради бега.

Я руководствовался простым принципом — делать все, что от тебя зависит, а зависит то, что ты любишь делать. То есть нужно заниматься тем, что ты любишь, либо, по меньшей мере, то, что тебе нравится. И отдаваться этому полностью.

Как знаете, я увлечен стоицизмом, так вот, стоики говорят — максимально быть здесь, «проваливаться в сейчас». И футбол дает такую возможность. Потому что во время матча ты не можешь ничего делать. Ты отдаешься, «проваливаешься» в игру и максимально фокусируешься только на ней.

Поэтому я привык к тому, что даже если тяжело, то фундаментом все равно должна быть любовь или понятие «нравится». И тогда любая рутина абсолютно нормальна. Ты ее подчиняешь благодаря радости, с которой выполняешь. Этот процесс очень важен. Например, подготовка к марафону длится три, в моем случае — иногда два с половиной месяца. Это рутинная работа изо дня в день. Но я этим занимаюсь.

В этом году я планирую готовиться к забегу в Сахаре «Марафон в песках» (Marathon Des Sables), а это уже шесть или девять месяцев подготовки, которая не всегда предусматривает сплошное удовольствие. Я не люблю кроссфит — люблю движения, но знаю, что в Сахаре нужно бежать не только по песку: важно уметь держать баланс, там будут подъемы, холмистая местность, даже камни. Поэтому я понимаю — без кроссфита, полусфер, на которых нужно стоять и балансировать, прыжков, резинок, мне Сахару не преодолеть. И как бы мне противно все это не было, но я к этому иду. Я иду, как на Голгофу, меня, будто теленка тащат на веревке. Как это выглядит? Каждую пятницу в восемь утра я иду на «Лужники» в специальный зал заниматься с тренером кроссфитом. Потому что я понимаю — нужно. Остальное время, конечно, бег. Он мне нравится.

Почему я захотел пробежать в Сахаре? Меня вдохновил Луис Энрике. Мы с ним играли примерно на одной позиции, но он в прямом и переносном смысле играл выше меня. Он закончил карьеру, пробежал марафон, причем, выбежал из 3 часов, а таких футболистов не так много. В свое время меня удивило, что марафоны бегает Рауль, он тоже выбежал из 3 часов. Был шокирован, когда увидел на марафоне Роббена. Мы с ним играли в «Челси», я помню его легендарные рывки, а здесь он взял и пробежал марафон. Бегали Ван дер Сар, Недвед, Йорк. Так вот, про Луиса Энрике: я увидел его фотографии из Сахары и подумал: «Ничего себе, вот это круто, как это вообще возможно?»

В моей жизни были разные виды забегов. Например, был скайранинг (скоростной забег по горам — ред.). Я попробовал себя в нем на потрясающей горе Таганай, которая находится в национальном парке. Вверх и вниз по 15 километров, последний километр наверх взбираешься, руками помогаешь, лавируешь между жизнью и смертью, потому что если упадешь, то все. Рядом огромные камни, покрытые мхом, скользкая поверхность, а ты без шлема, в такие моменты главное хотя бы спуститься, речь уже не о скорости. Это очень интересное путешествие, но уже на выносливость. Мне очень понравилось.

После 6 марафонов попробовал себя в трейле — 42 километра в экстремальном марафоне по Байкалу , и даже выиграл. И это случилось как раз благодаря характеру, который воспитал мой отец. И эта лидирующая функция в первую очередь о неуступчивости и упертости, где важно проявлять не скорость, ведь я не смогу уже быстрее бегать.

Я иду в первую очередь за эмоциями. Ведь есть гормоны счастья, один из них — дофамин. Дофамин любит, когда ты в долгую преодолеваешь какие-то препятствия. И для него важны усилия. Есть и другие гормоны счастья, но я точно дофаминозависимый. Мне необходимо испытывать эту радость, и этот гормон вырабатывается у меня во время преодоления. Но для этого мне, конечно, нужна была цель. Сначала у меня была цель — 6 мейджоров, я их пробежал, но и важно, как говорил ранее, чтобы это мне нравилось.

Еще два слова о лидирующей функции. Например, у самолета это, конечно, перевозить пассажиров, летать. Он даже может вспахать пашню, но не эффективно, а эффектно. А вот эффективно это может сделать трактор. Вот я такой трактор и есть. Моя лидирующая функция — пахать, и введена в метанавык, который я могу использовать абсолютно везде.

Например, в сентябре 2020 года я поучаствовал в 25-часовом футбольном матче. Тогда почти все участники сыграли около часа, а мы вместе с тогдашним заместителем директора департамента спорта Сочи Игорем Принем играли больше суток. Каждые два часа делали перерыв на 10 минут и снова на поле. Это стало мировым рекордом. Кстати, теперь Игорь работает моим заместителем в проектном офисе по устойчивому развитию и социальной ответственности РФС. Думаю, это очень важно: в самом начале знакомства пройти такое испытание вместе.

Всего за тот день в Сочи организаторы установили несколько рекордов: самый продолжительный беспрерывный матч по футболу (7×7) со сменой команд, наибольшее количество игроков в беспрерывном матче по футболу (7×7) и наш рекорд, который попал в историю в категории «Наибольшая продолжительность беспрерывной игры в футбол для двух игроков». В этой категории предыдущий рекорд составил 18 часов. Для меня это стало одним из самых сильных испытаний за всю жизнь. И это не бег, который предусматривает исключительно механические движения, в футболе важна концентрация.

Если вспоминать длительные испытания, то позже, в 2021, я пробежал ультрамарафон elton ultra у озера Эльтон — 90 км, 8 ч. 33 минуты. Но это все равно не сравнится с длительной игрой в футбол. Во время того футбольного матча в Сочи я понял, что истощение из-за активной работы мозга настает буквально через несколько часов, а через сутки у тебя жуткое состояние.

Поделюсь еще несколькими фотографиями предыдущих забегов. Одна из Златоуста, там я завоевал «бронзу» в своей возрастной категории, еще одна — с полумарафона в Москве.

Фотография ниже для меня очень важна. На ней величайший спортсмен, о котором мало кто знает, мой земляк из Алтайского края — Андрей Дерксен. Он простой, родился в деревне, как и мои родители, и он единственный человек в мире, который трижды (!) выигрывал Сахару: в 1994-1996. У него фантастическое умение быстро восстанавливаться. Потому что в Сахаре, как и говорил, действует эффект накопленной усталости, а он проделывает этот длинный путь независимо от ежедневной колоссальной нагрузки. Я очень горжусь нашим знакомством, Андрей меня очень вдохновляет, тем более, он мой земляк.

Благодаря своему метанавыку и таким примерам, я обязательно пробегу Сахару независимо от сложностей. А она точно покажется мне тяжелой, потому что это 6 дней, около 250 километров с рюкзаком, провиантом, спальным мешком и всем необходимым — до 10 кг без учета воды. Подготовка к Сахаре тоже будет с рюкзаком аналогичного веса.

Что я буду делать? Скорее всего уже зимой уеду на отдых в теплые края или организую сбор перед Сахарой, чтобы почувствовать рюкзак, и спина привыкла. Почему я выбрал забег в Сахаре? Дофамин «перестал вырабатываться»: не получаю столько радости и удовольствия от марафонов. Поэтому мне показалось, что нужно поднять планку и поставить более серьезную цель.

В Сахаре первый день обычно пробегают 34 километра, следующий день около 43, третий — самый длинный, от 65 до 90 км, этот этап частично проходит ночью и длится максимально разрешенное время – 32 часа.

Ты можешь где-то вздремнуть, переночевать в пустыне на чекпоинте, где дают воду, а можешь просто добежать. И чем быстрее ты добежишь, тем быстрее начнется восстановление. А еще нужно не забывать о жаре: в этом году даже до +60 градусов доходило, а в среднем к полудню доходит до +50 градусов. Важно пить и есть, не забывать о сахаре. Потому что когда речь о семи днях бега, то питаться нужно правильно. И нужно смириться — как не одевайся, песок все равно попадет в ноги. А если не попадет, то ноги все равно очень сильно натрешь.

И небольшой организационный нюанс — участникам необходимо пройти отведенные отрезки за нужное время, поэтому нужно грамотно распределить силы и нельзя кардинально сбавлять темп. Иначе они сходят с дистанции. Была история с девушкой, которая на длинной дистанции в 85 км решила отдохнуть, хотя до следующего отрезка было уже не так много. Все окружающие ее поддерживали и призывали продолжить забег. В итоге, у нее получилось.

Если тебе понадобится помощь, то она прибудет — GPS работает. Хотя всем известен инцидент, который произошел с Мауро Проспери во время забега 1994 года. Он заблудился, попал в бурю, через несколько дней его обнаружили в Алжире. Ему приходилось пить мочу и есть летучих мышей, чтобы выжить. Тогда GPS еще не было, поэтому его очень долго искали.

В Сахаре, как и говорил ранее, одна из сложностей в накопительном эффекте усталости: постоянная нагрузка изо дня в день может привести к сбою организма. Конечно, это связано с психологией. Поэтому следующие 43 км после упомянутых 85 — самые сложные, это — Рубикон. Те, кто пробегал, рассказывают, что после них оставшиеся 30 и 20 в последний день — сущие пустяки. Потому что к тому моменту понимаешь: ты преодолеешь Сахару, с которой ты остаешься надолго один на один.

И несмотря на все это, когда я узнал историю о том, что Энрике пробежал Сахару, то очень вдохновился. Ведь он был для меня примером. Я держал это в голове, но это не было на уровне вытянутой руки, как сейчас, когда я понял, что созрел. Мне скоро 50 и подумал: было бы красиво сделать себе такой подарок буквально за 2 недели до юбилея. Сахара ведь с 4 по 14 апреля, а 1 мая — мой день рождения. Поэтому зарегистрировался, а сейчас планомерно готовлюсь к забегу по методике, которая непривычна и даже чуть неприятна, как, например, упомянутый кроссфит.

Закончу тем, с чего начал — я вновь использую свои метанавыки — вновь работаю с рутиной, к которой привык с детства благодаря отцу. Она приносит мне удовольствие и радость от работы.

Так что это вновь об удовольствии во всех смыслах этого слова. И это еще раз подтверждает, насколько мы зависимые. И зависим я. Поэтому я иду на все эти непростые испытания на длинной дистанции. Но это невозможно без главного элемента — любви.

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Фото: РИА Новости /Виктор Толочко; Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru / Erik SAMPERS/Gamma-Rapho, Hamish Blair; instagram.com/borisovaltay ; rfs.ru ; личный архив Алексея Смертина.