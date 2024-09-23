Родри пропустит сезон из-за травмы колена. Катастрофа

О нет.

Катастрофические новости для «Манчестер Сити»: Родри, по всей видимости, пропустит сезон из-за травмы в матче с «Арсеналом». ESPN, ссылаясь на источник, написал о разрыве крестообразной связки. The Athletic – о продолжительном отсутствии.

Клуб пока не выступил официально, а сам Родри улетел в Барселону для дальнейших тестов.

Два падения в игре с «Арсеналом» – и всего полтайма на поле

На первых секундах битвы с «Арсеналом» Родри врезался в Кая Хавертца. Испанец упал, ему полторы минуты оказывали помощь.

Через 15 минут Родри уже не смог продолжить игру – схватился за колено после столкновения с Томасом Парти, пришлось замениться на Матео Ковачича. «Родри – боец. Он покинул поле, потому что почувствовал что-то, иначе остался бы на поле», – сказал после игры Пеп Гвардиола.

Родри-зависимость «Ман Сити»: треть всех матчей без испанца в АПЛ – проиграна

Родри сверхважен для «Ман Сити». Об этом много говорили в прошлом сезоне: четыре поражения из пяти «Сити» потерпел без Родри в составе (три в АПЛ). Пятый проигрыш случился в финале Кубка Англии уже с Родри на поле.

С сезона-2019/20, когда «Сити» купил Родри, клуб сыграл в Премьер-лиге 195 матчей. Родри пропустил 21. Треть из этих встреч – семь – команда проиграла. При этом сам испанец последний раз проигрывал в чемпионате полтора года назад – в феврале 2023-го «Тоттенхэму». С тех пор – 51 матч подряд без поражений.

Sportsmole подсчитал статистику во всех соревнованиях: с Родри в составе «Сити» провел 260 матчей и выиграл 74% из них. Без него было 45 игр, процент побед уже пониже – 64%. По количеству минут во всех турнирах с сезона-2019/20 среди представителей АПЛ Родри незначительно уступает только Бруну Фернандешу (сыграл меньше на 172 минуты).

В АПЛ клуб набирает в среднем 2,37 очка за игру с Родри и 1,90 без него. Opta предлагает грубый подсчет: при таких показателях «Ман Сити» в этом сезоне дальше без Родри наберет всего 76 итоговых очков – на 15 меньше, чем в прошлом (91).

Родри – серьезный претендент на «Золотой мяч»

Опорник выиграл АПЛ с «Ман Сити», а со сборной Испании – чемпионат Европы. В гонке за «Золотым мячом» Родри идет вторым после Винисиуса. Букмекеры считают фаворитом бразильца – коэффициент 1.33. На Родри дают 3.25. Награду вручат через месяц – 28 октября.

«Представьте, каково мне, – размышлял Родри. – Когда я выхожу на улицу, люди говорят: «Ты выиграешь «Золотой мяч», ты этого заслуживаешь». Для меня это уже победа».

Испанец старался быть реалистом: «Опорные полузащитники – это не то, что нравится специалистам по маркетингу и болельщикам в футболе. Им нравятся забитые голы и результативные передачи. По этой причине эти награды присуждаются нападающим, вингерам или атакующим полузащитникам». А после Евро считал так: «Испания заслужила выиграть «Золотой мяч».

«Уже быть в числе номинантов – это фантастика», – такую цитату Пепа Гвардиолы выдала Marca.

Родри травмировался сразу после слов о диких нагрузках и возможной забастовке игроков

В июле во время Евро-2024 испанец поднимал тему чрезмерного количества игр: «В прошлом году я сыграл около 70 матчей. Годом ранее было примерно столько же. Это, конечно, сказывается на усталости и восстановлении. Нужно заботиться об игроках. Я согласен с Дани Карвахалем, который, помимо того, что играет много матчей, очень много бегает в каждой игре. И поверьте, это чувствуется. Мне 28 лет, и я не знаю, как буду себя чувствовать в 34».

Позже Родри цитировал ВВС: «В этом сезоне мы, возможно, проведем до 70 матчей, а может, и до 80. По моему скромному мнению, это уже чересчур. Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы – главные герои этого спорта или бизнеса, называйте как угодно. Не все завязано на деньгах и маркетинге. Главное – это качество зрелища. На мой взгляд, когда я не устаю, я играю лучше».

На прошлой неделе Родри заявил, что игроки близки к забастовке из-за такого плотного календаря. С ним согласились несколько видных футболистов, включая Тибо Куртуа, Жюля Кунде и Вилли Орбана. Игрока поддержали Гвардиола и Хавьер Тебас.

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До этого года, согласно Transfermarkt, Родри в «Сити» вылетал из-за травм не более чем на три недели.

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Michael Regan, Shaun Botterill