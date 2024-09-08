Новую форму «Реала» заценили в Саудовской Аравии. Местный клуб сделал почти такую же 😲

Не украли, а вдохновились.

На комплекты «Мухдара» перекочевали даже три полоски adidas, хотя у команды другой экипировщик.

Футболка «Реала» отсылает к звездному небу. Но звезды теперь и в Саудовской Аравии

В этом сезоне у «Мадрида» ярко-оранжевый выездной комплект – с темно-синими деталями и паттерном, напоминающим лучи пятиконечной звезды.

«Эта форма вдохновлена звездами на ночном небе за пределами «Сантьяго Бернабеу». Ее дизайн основан на идее: не имеет значения, где играет команда, потому что мадридисты всегда связаны со звездами на небе», – говорилось в заявлении клуба.

Правда, теперь у «Реала» не совсем уникальный комплект. Саудовский «Мухдар» из второго дивизиона на днях выкатил форму, которая очень напоминает задумку мадридцев.

Только это домашняя футболка, так как по удачному совпадению у «Мухдара» родные оранжевые цвета. Саудовцы сделали похожий остроконечный рисунок и скопировали дизайн воротника, где даже с внутренней стороны все идентично.

И да, три адидасовские полоски тоже на месте, хотя лого все же заменено на Multisports.

На этом «Мухдар» не остановился: выездная форма точно такая же, только синего цвета.

Вообще-то adidas ревностно относится к трем полоскам. Только недавно судились с Nike

В конце мая в Германии завершился двухлетний суд между спортивными гигантами. Все началось в 2022-м, когда adidas подал в суд на Nike из-за вертикальных полосок на пяти моделях брюк. Не на всех из них даже было три полосы, на некоторых две. Но немцы бдительно следят за каждым таким случаем, считая вертикальные полосы интеллектуальной собственностью.

Сначала суд Дюссельдорфа встал на сторону adidas, но Nike подал апелляцию. В 2024-м великая битва за полоски завершилась частичной победой американцев: они смогут продавать в Германии четыре из пяти моделей спорных брюк, только одну из них суд признал похожей на adidas.

«Полоски на брюках существуют уже давно. Они появились еще до того, как их начали использовать в adidas. Дизайн продукции Nike отличается от adidas среди прочего разным количеством и шириной полос, пробелов и цветовых контрастов. Не все, что имеет полосы, должно попадать в сферу защиты товарного знака», – говорил представитель Nike в суде.

А вот юрист со стороны adidas объяснял, что продукция с похожими элементами дизайна приводит к размытию их бренда: «Подумайте, будет ли бренд работать, если все конкуренты начнут поставлять на рынок похожую продукцию в большом объеме? Что, если товар окажется некачественным? Это повлияет на репутацию adidas».

Обе компании уже не в первый раз спорят из-за полосок: в 2005-м adidas подавал в суд на Nike и производителя одежды Tom Tailor по похожему поводу.

В 2016-м немцы не дали «Барселоне» запатентовать в США эмблему с семью полосами. В 2017-м adidas подал в суд на компанию Илона Маска – после презентации автомобиля Tesla Model 3. Изначально на кузове вместо цифры были три полоски, их пришлось убрать.

В 2019-м суд Евросоюза постановил, что у adidas нет исключительных прав на нанесение трех полосок на продукцию. Пресс-секретарь немецкой компании тогда сразу предупредил: «Вердикт не влияет на нашу способность защищать три полоски».

Юристы adidas обращались в суд больше 50 раз, требуя не использовать схожие стилистические элементы. Но есть и те, кто им не уступил: ирландский экипировщик O’Neills отстоял право наносить три полоски на формы: правда, только на территории Ирландии. За рубеж компания поставляет футболки с двумя полосками. Подробнее об этом большом споре – по ссылке ниже.

В Ирландии делают форму с тремя полосками. Adidas дважды судился, но проиграл и смирился

Фото: facebook.com/RealMadrid/?locale=ru_RU ; x.com/mudharclub