Скандальный гол закрутил матч «Сити» с «Арсеналом»: судья отвлек Уокера. Но Пеп задавил и спасся на 90+8!

В самый последний момент.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» устроили невероятную рубку: лондонцы проигрывали, перевернули в 2:1 и вели до восьмой добавленной, но все-таки упустили победу (2:2).

Было очень близко к оформлению камбэка. Сюжет закрутился с шикарного, но скандального гола Рикардо Калафьори.

Уокер говорил с судьей, а «Арсенал» разыграл штрафной – и проник через его зону? Пеп избил кресло от злости

Завязку сценария создал «Сити», когда повел на 9-й минуте: поймали Рикардо Калафьори на выходе, итальянец упустил Савио, а он покатил на Эрлинга Холанда. Норвежец спокойно реализовал.

На 18-й минуте стало тревожно из-за травмы Родри. Он покидал поле в слезах, все выглядело очень серьезно.

И вот ключевое: через пару минут «Арсенал» отыгрался. Вышло странно: сфолил «Сити», судья Майкл Оливер подозвал поговорить капитана Кайла Уокера. При этом Оливер показал: разыграют мяч по его свистку, придется подождать.

Уокер отошел от Оливера. «Арсенал» сразу разыграл – но Кайл не успел вернуться на позицию. Вот он – нижний из игроков в голубом, разводит руками. Очевидно, если бы у него было время, в паузе он бы занял позицию шире и не дал сопернику столько свободы.

Непонятно, успел ли Оливер свистнуть, но «Сити» растерялся.

В итоге Габриэль Мартинелли ворвался по флангу и сместился в центр, никто не помешал.

Мартинелли отдал на Калафьори – итальянца тоже не накрыли.

Защитник ударил из-за штрафной – получилось шикарно, перекинул Эдерсона.

Но игроки «Сити» не поняли, как это вообще возможно.

Пеп Гвардиола рвал, метал и бил на скамейке все подряд. Всадил, например, ногой по креслу со всей силы.

Непонятно, на кого же так разозлился Пеп: на эпизод с Оливером или на действия своих игроков, но эмоции непередаваемые.

Вот полная хронология странностей:

21:00 – Уокер разговаривает с главным арбитром;

21:04 – отчитывает партнеров, просит играть осторожнее, пока Томас Парти разыгрывает штрафной.

21:05 – Мартинелли прорывается по флангу;

21:10 – вингер смещается в центр, отдает Калафьори.

21:13 – итальянец забивает.

Перед перерывом «Арсенал» повел: защитник Габриэл продавил Уокера после подачи Букайо Сака.

«Арсенал» выживал до последнего: даже с владением 9/91. Но пропустил на 90+8!

Проблемы к «Арсеналу» вернулись еще до перерыва. Вторую желтую схватил Леандро Троссард, глупое удаление: похоже, Оливер выгнал его за откидку мяча после свистка. Решение странное, особенно для такого момента в таком матче.

На втором тайм вышли в меньшинстве – и строго обороняться.

Микель Артета не постеснялся играть все 45 минут без нападающего, явно не видел страшного в полной закрытости у своей штрафной – все ради того, чтобы выдержать, удержать эту победу.

В начале второго тайма «Сити» настолько забрал контроль, что промежуточная статистика выглядела жутко: 9% лондонского владения против 91% у «Сити».

До восьмой добавленной минуты все опасное, что долетало до створа, вычищал Давид Райя, несмотря на то, что доигрывал с повреждением ноги. Но в самый последний момент навал «Сити» сработал: и Джон Стоунз добил уже в пустые, когда кипер ну никак не мог спасти.

«Сити» был в секундах от первого поражения в сезоне и потери лидерства. А «Арсенал» – от выхода на первое. Но в итоге лондонцы только притормозили Пепа и отняли первые в сезоне очки.

● 33 матча подряд «Сити» не проигрывает дома. Серия чуть не прервалась.

● «Арсенал» не обыгрывает «Сити» в гостях с января 2015-го, тогда было 2:0 с голами Оливье Жиру и Санти Касорлы. Лондонцев еще тренировал Арсен Венгер, а Пеп Гвардиола работал в «Баварии».

● Четыре матча подряд «Арсенал» не проигрывает «Сити»: сейчас, дважды в прошлом сезоне АПЛ плюс победа в Суперкубке.

У «Арсенала» теперь четыре подряд домашних матча в трех турнирах: «Болтон» в Кубке лиги (25 сентября), «Лестер в АПЛ (28-е), «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1 октября) и «Саутгемптон» (5-е).

«Сити» в том же графике, но с выездами: между кубковым «Уотфордом» и «Фулхэмом» в АПЛ ехать к «Ньюкаслу» в АПЛ и «Словану» в ЛЧ.

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine