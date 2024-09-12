Новый защитник «‎Локо» – топ для РПЛ. Но есть нюансы

Первый крупный трансфер при Нагорных.

На финише летнего окна «Локомотив‎» удивил: клуб, провозгласивший жесткую экономию и ставку на российских игроков, купил у испанской «Альмерии» защитника Сесара Монтеса, одного из капитанов сборной Мексики. По разным данным, сделка обошлась в 6-8 млн евро (Иван Карпов сообщает о 6 млн евро, испанские Relevo и Marca пишут про 6 миллионов плюс 2 в виде легко достижимых бонусов).

Если испанские медиа правы, трансфер войдет в топ-10 покупок «‎Локо» за клубную историю. Символично: 27-летний Монтес вытеснит из десятки другого защитника Ведрана Чорлуку, которого взяли у «‎Тоттенхэма» в 2012-м за 7 млн евро.

Теперь топ выглядит так.

В последний раз «‎Локо» раскошеливался на Гжегожа Крыховяка – в далеком 2019-м, когда еще играл в Лиге чемпионов. А при новом председателе совета директоров Юрии Нагорных москвичи до сих пор не тратили больше 3,5 млн евро на одного игрока – столько отдали за Жерзино Ньямси.

Илья Коваль рассказывает, ради кого «‎Локо» разбил копилку.

Монтеса считали наследником Рафы Маркеса. Выиграл все в Мексике, но уехал в Европу лишь в 25

Сесар Монтес начинал в юношеских командах «‎Пачуки», а в 2014-м транзитом через клуб третьего дивизиона «‎Побладо» попал в молодежку. Ему было 17. Юный защитник быстро дорос до первой команды: уже в июле 2015-го Монтес дебютировал в Кубке Мексики. Тогда же к нему прилипло не самое очевидное для 195-сантиметрового гиганта прозвище El Cachorro – «‎щенок».

Защитник вспоминал, что все из-за дяди, который сказал перед игрой комментатору: «‎Сейчас на поле выйдет мой щенок». «‎Меня никогда в жизни так не называли!» – вспоминал Монтес. Но комментатор подхватил слово и повторил его в трансляции. Окончательно прозвище закрепилось спустя несколько дней, когда Монтес забил первый гол в истории нового стадиона «‎Монтеррея» в товарняке с «‎Бенфикой».

Монтес быстро закрепился в основе: по итогам первого сезона попал в символическую сборную лиги и забрал титул лучшего новичка. В 2017-м дебютировал за сборную, в 2018-м выиграл первое чемпионство с «‎Монтерреем», а с молодежкой Мексики капитанил на престижном турнире в Тулоне и вошел в сборную лучших вместе с Ли Кан Ином и Билли Гилмором.

Неудивительно, что в списке потенциальных сменщиков легендарного Рафы Маркеса первым упомянули именно Монтеса. Тогда же пошли слухи об интересе миланского «‎Интера». Но переход не состоялся. А затем последовало другое разочарование – на чемпионат мира в Россию тренерский штаб Мексики взял более опытных и поигравших в Европе центральных защитников.

Но Монтес продолжил копить успехи на родине: в 2019-2020 годах защитник выиграл с клубом требл (чемпионат и Кубок Мексики плюс Кубок чемпионов КОНКАКАФ), а со сборной сначала взял Золотой кубок КОНКАКАФ, а затем бронзу Олимпиады-2020. После еще одного Кубка чемпионов с «‎Монтерреем» и поездки на ЧМ-2022 в Катаре (все три матча в основе), Монтес, наконец, перебрался в Европу – за пару месяцев до 26-летия.

Почему так поздно? Бывший скаут-аналитик ЦСКА, основатель агентства Digital Scouting Тимофей Ушанский, который следил за игрой Монтеса в «‎Монтеррее», объясняет:

«‎Для понимания статуса Монтеса в Мексике – это как Сергей Игнашевич в расцвете лет. Все давно понимали, что он будет постоянно играть в старте сборной Мексики. Примерно как и в России ведущие клубы Мексики могут предложить очень хорошие условия. Зарплата Монтеса была довольно высокой, чтобы кто-то в Европе мог ее повторить. Поэтому как только игрок созрел для переезда и решил не переподписывать большой контракт в Мексике, тогда и приняли предложение. Только с этим связан [сравнительно поздний отъезд в Европу], в игровом плане он котировался не ниже Эдсона Альвареса, который перешел в «‎Аякс» (в 2019-м за 15 млн евро, сейчас в «‎Вест Хэме» – Спортс)».

В «‎Эспаньоле» Монтеса называли «‎рождественским подарком» и «‎кайзером». Но клуб вылетел из Ла Лиги

Монтес мог попасть в Россию гораздо раньше – напрямую из Мексики. В 2021-м сообщалось об интересе ЦСКА, летом 2022-го «‎Динамо» подобралось к оформлению трансфера. Но в итоге мексиканец задержался на родине до чемпионата мира, а затем уехал в Испанию.

В канун 2023-го за Монтесом пришел «‎Эспаньол». Каталонский клуб выложил за мексиканца 8 млн евро и очень его ждал. Гендиректор Мао Йе говорил: «‎Будем надеяться, что он станет нашим подарком на Рождество». В «‎Эспаньоле» Монтес взял важный для клуба 23-й номер, под которым играл Рауль Тамудо, и был уверен в себе: «‎Я просто еще один воин, который хочет помочь команде достичь целей. У меня есть характер и смелость. Скорости в Ла Лиге схожи с теми, что знакомы мне по международным матчам. Я на 100% готов».

Монтес сходу стал игроком старта и лидером защиты, а медиа называли его El Kaiser – прозвище отсылало не столько к Францу Беккенбауэру, сколько к Рафе Маркесу. Все бы хорошо, но «‎Эспаньол» валился в чемпионате. На финише сезона Монтес пытался помочь не только в защите, но и голами головой: запустил камбэк с «‎Атлетико», забил «‎Валенсии». Но трижды сыграв вничью на финише, каталонцы вылетели из Ла Лиги.

Покупка Монтеса стала рекордной для «‎Альмерии». Защиту пересобирали на ходу, тренер ругался на отъезды в сборную

Летом Монтесом интересовались многие испанские клубы, но «‎Эспаньол» не хотел продавать одного из лидеров дешевле цены покупки. В последние дни летнего трансферного окна-2023 гонку за мексиканца выиграла «‎Альмерия», которая согласилась выложить 14 млн евро с учетом бонусов – клубный рекорд.

«‎Стоимость – 11,5 миллиона евро. Еще есть бонусы в зависимости от того, сыграет ли Монтес с Мексикой на следующем чемпионате мира. Проблема с Монтесом заключалась в том, что «Эспаньол» не хотел его продавать. Они верили, что игрок поможет добиться возвращения в Ла Лигу и что в будущем его стоимость сильно возрастет. Это не подписание в последнюю минуту, несмотря на то, что сделку заключили за два часа до закрытия рынка», – уточнял гендиректор «‎Альмерии» Мохамед Эль Асси.

Тем не менее Монтес подъехал уже после старта Ла Лиги. Ситуация осложнялась тем, что «‎Альмерия» обновила полкоманды. Например, тем летом продали двух основных центральных защитников предыдущего сезона (Срджан Бабич уехал в «‎Спартак», а Родриго Эли в «‎Гремио»), а также основного и запасного опорников (Саму Косту и Сесара де ла Оса).

Оборона «‎Альмерии» строилась с нуля на ходу. За семь туров после перехода Монтеса тренер Гаиска Гаритано перепробовал четыре сочетания центральных защитников – на скамейку сажали и статусного мексиканца. Попав в несыгранный состав, Монтес поплыл вместе с командой. Из под него чаще прежнего залетали голы, хотя не всегда это была только его вина.

В этом эпизоде Мунир из «‎Лас Пальмаса» оторвался от партнера Монтеса по обороне Чуми.

Мексиканец, казалось, своевременно заметил движение, но форвард опередил.

А здесь против «‎Валенсии» Чуми и Монтес не передали вовремя Романа Яремчука – украинец без забил головой из зоны Монтеса, а мексиканец лишь пассивно наблюдал за голом.

Бардак в обороне «‎Альмерии» – не то, на что рассчитывали болельщики после подписания защитника за рекордные деньги. В октябре 2023-го Гаритано добавил причин для недовольства, публично объяснив неготовность Монтеса к играм за клуб отлучками в сборную.

«‎Монтес не сыграет, потому что не готов, он провел за Мексику два матча и прибыл только вчера после перелета через океан. Он слишком утомлен, чтобы сыграть в воскресенье. Хотя, в конце концов, зарплату ему платит «Альмерия».

После вылета «‎Альмерии» Монтес заявил, что намерен остаться в команде и помочь вернуться в Ла Лигу. Но руководство посчитало приоритетом продажу одного из самых высокооплачиваемых футболистов. По данным испанских медиа, защитник зарабатывал около 1,1 млн евро в год.

Этим летом активнее всего за Монтеса боролись мексиканские топы. Но им отказал сам защитник – хотел обязательно продолжить в Европе. Когда трансферное окно в большинстве европейских лиг закрылось, ситуацией воспользовался «‎Локо».

Как играет Монтес: король верховых единоборств, неплох на мяче

Тимофей Ушанский называет переход Монтеса в РПЛ «‎большим сюрпризом». «‎После трансфера в «‎Альмерию» за 14 млн евро казалось, что он уходит с российского рынка и ничем его РПЛ заинтересовать не сможет. Но после неожиданного вылета «‎Альмерии» игрок оказался на рынке, и «‎Локо» получил топового защитника для РПЛ по нынешним временам».

Главная сила Монтеса – он божит в верховых единоборствах. «Очень высокий и почти никогда не проигрывает верховые дуэли», – расхваливал партнера по сборной Эктор Морено.

«‎Монтес – доминантный игрок в единоборствах – как верховых, так и внизу. У него очень хорошо с позиционной обороной», – подтверждает Ушанский.

Это качество Монтес уверенно перенес из Мексики в Испанию. В составе аутсайдера Ла Лиги пришлось играть головой даже чаще. На этом фоне немного просел процент выигранных дуэлей в «‎Эспаньоле», но в сезоне с «‎Альмерией» цифры скорректировались.

«‎Глядя на его рост, вы можете подумать, что он медленный, но это совсем не так. Он быстр и может решать эпизоды на длинном шаге. Это позволяет ему чувствовать себя комфортно при высокой линии обороны или в прессинге», – добавлял Морено.

Это не пустой комплимент, подтверждает Ушанский: «‎Еще одна сильная сторона – он хорошо играет на разворотах. Для своего роста – так вообще отлично. В сравнении со схожим по габаритам Жерзино Ньямси заметите, что Монтес намного подвижнее и поворотливее, хорошо переключает скорости. Из защитников такого формата в РПЛ он похож на Виллиана Рошу из ЦСКА и Родригао из «‎Зенита».

Для современного защитника не менее важны и способности продвигать мяч. Здесь тоже полный порядок, утверждает Морено:

«‎У него очень классный пас, хорошее видение поля, что позволяет находить передачи между линиями, когда защита очень плотная. У него также есть отличный длинный пас на 50-60 метров, который ломает многие схемы».

Похоже высказывается и Ушанский: «‎Он достаточно уверен на мяче, раздает неплохие передачи: на 7/10 у него развит пассинг правой ногой, на 6/10 – левой. Как правило, он не тушуется, успевает качественно сыграть, найти адресата».

В Ла Лиге Монтес не смог в полной мере подтвердить качества на мяче. Но, кажется, стоит сделать скидку на очень неблагоприятный контекст.

Ушанский резюмирует: «‎Локо» наверняка уверенно закроет Монтесом роль ведущего защитника. Если у вас есть 6 млн евро и вы точно решили потратить их на центрального защитника, то Монтес – сильный вариант. Другой вопрос – почему с такими деньгами «‎Локо» так мало тратит на усиление атаки и так много на одного центрального защитника. С точки зрения экономики и оценки рисков (центральные защитники травмируются чаще других игроков), это не очень грамотно».

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: vk.com/fclokomotiv ; Gettyimages.ru /Angel Martinez, Stuart Franklin; Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press