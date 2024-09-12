Новый защитник «Локо» – топ для РПЛ. Но есть нюансы
Первый крупный трансфер при Нагорных.
На финише летнего окна «Локомотив» удивил: клуб, провозгласивший жесткую экономию и ставку на российских игроков, купил у испанской «Альмерии» защитника Сесара Монтеса, одного из капитанов сборной Мексики. По разным данным, сделка обошлась в 6-8 млн евро (Иван Карпов сообщает о 6 млн евро, испанские Relevo и Marca пишут про 6 миллионов плюс 2 в виде легко достижимых бонусов).
Если испанские медиа правы, трансфер войдет в топ-10 покупок «Локо» за клубную историю. Символично: 27-летний Монтес вытеснит из десятки другого защитника Ведрана Чорлуку, которого взяли у «Тоттенхэма» в 2012-м за 7 млн евро.
Теперь топ выглядит так.
В последний раз «Локо» раскошеливался на Гжегожа Крыховяка – в далеком 2019-м, когда еще играл в Лиге чемпионов. А при новом председателе совета директоров Юрии Нагорных москвичи до сих пор не тратили больше 3,5 млн евро на одного игрока – столько отдали за Жерзино Ньямси.
Илья Коваль рассказывает, ради кого «Локо» разбил копилку.
Монтеса считали наследником Рафы Маркеса. Выиграл все в Мексике, но уехал в Европу лишь в 25
Сесар Монтес начинал в юношеских командах «Пачуки», а в 2014-м транзитом через клуб третьего дивизиона «Побладо» попал в молодежку. Ему было 17. Юный защитник быстро дорос до первой команды: уже в июле 2015-го Монтес дебютировал в Кубке Мексики. Тогда же к нему прилипло не самое очевидное для 195-сантиметрового гиганта прозвище El Cachorro – «щенок».
Защитник вспоминал, что все из-за дяди, который сказал перед игрой комментатору: «Сейчас на поле выйдет мой щенок». «Меня никогда в жизни так не называли!» – вспоминал Монтес. Но комментатор подхватил слово и повторил его в трансляции. Окончательно прозвище закрепилось спустя несколько дней, когда Монтес забил первый гол в истории нового стадиона «Монтеррея» в товарняке с «Бенфикой».
Монтес быстро закрепился в основе: по итогам первого сезона попал в символическую сборную лиги и забрал титул лучшего новичка. В 2017-м дебютировал за сборную, в 2018-м выиграл первое чемпионство с «Монтерреем», а с молодежкой Мексики капитанил на престижном турнире в Тулоне и вошел в сборную лучших вместе с Ли Кан Ином и Билли Гилмором.
Неудивительно, что в списке потенциальных сменщиков легендарного Рафы Маркеса первым упомянули именно Монтеса. Тогда же пошли слухи об интересе миланского «Интера». Но переход не состоялся. А затем последовало другое разочарование – на чемпионат мира в Россию тренерский штаб Мексики взял более опытных и поигравших в Европе центральных защитников.
Но Монтес продолжил копить успехи на родине: в 2019-2020 годах защитник выиграл с клубом требл (чемпионат и Кубок Мексики плюс Кубок чемпионов КОНКАКАФ), а со сборной сначала взял Золотой кубок КОНКАКАФ, а затем бронзу Олимпиады-2020. После еще одного Кубка чемпионов с «Монтерреем» и поездки на ЧМ-2022 в Катаре (все три матча в основе), Монтес, наконец, перебрался в Европу – за пару месяцев до 26-летия.
Почему так поздно? Бывший скаут-аналитик ЦСКА, основатель агентства Digital Scouting Тимофей Ушанский, который следил за игрой Монтеса в «Монтеррее», объясняет:
«Для понимания статуса Монтеса в Мексике – это как Сергей Игнашевич в расцвете лет. Все давно понимали, что он будет постоянно играть в старте сборной Мексики. Примерно как и в России ведущие клубы Мексики могут предложить очень хорошие условия. Зарплата Монтеса была довольно высокой, чтобы кто-то в Европе мог ее повторить. Поэтому как только игрок созрел для переезда и решил не переподписывать большой контракт в Мексике, тогда и приняли предложение. Только с этим связан [сравнительно поздний отъезд в Европу], в игровом плане он котировался не ниже Эдсона Альвареса, который перешел в «Аякс» (в 2019-м за 15 млн евро, сейчас в «Вест Хэме» – Спортс)».
В «Эспаньоле» Монтеса называли «рождественским подарком» и «кайзером». Но клуб вылетел из Ла Лиги
Монтес мог попасть в Россию гораздо раньше – напрямую из Мексики. В 2021-м сообщалось об интересе ЦСКА, летом 2022-го «Динамо» подобралось к оформлению трансфера. Но в итоге мексиканец задержался на родине до чемпионата мира, а затем уехал в Испанию.
В канун 2023-го за Монтесом пришел «Эспаньол». Каталонский клуб выложил за мексиканца 8 млн евро и очень его ждал. Гендиректор Мао Йе говорил: «Будем надеяться, что он станет нашим подарком на Рождество». В «Эспаньоле» Монтес взял важный для клуба 23-й номер, под которым играл Рауль Тамудо, и был уверен в себе: «Я просто еще один воин, который хочет помочь команде достичь целей. У меня есть характер и смелость. Скорости в Ла Лиге схожи с теми, что знакомы мне по международным матчам. Я на 100% готов».
Монтес сходу стал игроком старта и лидером защиты, а медиа называли его El Kaiser – прозвище отсылало не столько к Францу Беккенбауэру, сколько к Рафе Маркесу. Все бы хорошо, но «Эспаньол» валился в чемпионате. На финише сезона Монтес пытался помочь не только в защите, но и голами головой: запустил камбэк с «Атлетико», забил «Валенсии». Но трижды сыграв вничью на финише, каталонцы вылетели из Ла Лиги.
Покупка Монтеса стала рекордной для «Альмерии». Защиту пересобирали на ходу, тренер ругался на отъезды в сборную
Летом Монтесом интересовались многие испанские клубы, но «Эспаньол» не хотел продавать одного из лидеров дешевле цены покупки. В последние дни летнего трансферного окна-2023 гонку за мексиканца выиграла «Альмерия», которая согласилась выложить 14 млн евро с учетом бонусов – клубный рекорд.
«Стоимость – 11,5 миллиона евро. Еще есть бонусы в зависимости от того, сыграет ли Монтес с Мексикой на следующем чемпионате мира. Проблема с Монтесом заключалась в том, что «Эспаньол» не хотел его продавать. Они верили, что игрок поможет добиться возвращения в Ла Лигу и что в будущем его стоимость сильно возрастет. Это не подписание в последнюю минуту, несмотря на то, что сделку заключили за два часа до закрытия рынка», – уточнял гендиректор «Альмерии» Мохамед Эль Асси.
Тем не менее Монтес подъехал уже после старта Ла Лиги. Ситуация осложнялась тем, что «Альмерия» обновила полкоманды. Например, тем летом продали двух основных центральных защитников предыдущего сезона (Срджан Бабич уехал в «Спартак», а Родриго Эли в «Гремио»), а также основного и запасного опорников (Саму Косту и Сесара де ла Оса).
Оборона «Альмерии» строилась с нуля на ходу. За семь туров после перехода Монтеса тренер Гаиска Гаритано перепробовал четыре сочетания центральных защитников – на скамейку сажали и статусного мексиканца. Попав в несыгранный состав, Монтес поплыл вместе с командой. Из под него чаще прежнего залетали голы, хотя не всегда это была только его вина.
В этом эпизоде Мунир из «Лас Пальмаса» оторвался от партнера Монтеса по обороне Чуми.
Мексиканец, казалось, своевременно заметил движение, но форвард опередил.
А здесь против «Валенсии» Чуми и Монтес не передали вовремя Романа Яремчука – украинец без забил головой из зоны Монтеса, а мексиканец лишь пассивно наблюдал за голом.
Бардак в обороне «Альмерии» – не то, на что рассчитывали болельщики после подписания защитника за рекордные деньги. В октябре 2023-го Гаритано добавил причин для недовольства, публично объяснив неготовность Монтеса к играм за клуб отлучками в сборную.
«Монтес не сыграет, потому что не готов, он провел за Мексику два матча и прибыл только вчера после перелета через океан. Он слишком утомлен, чтобы сыграть в воскресенье. Хотя, в конце концов, зарплату ему платит «Альмерия».
После вылета «Альмерии» Монтес заявил, что намерен остаться в команде и помочь вернуться в Ла Лигу. Но руководство посчитало приоритетом продажу одного из самых высокооплачиваемых футболистов. По данным испанских медиа, защитник зарабатывал около 1,1 млн евро в год.
Этим летом активнее всего за Монтеса боролись мексиканские топы. Но им отказал сам защитник – хотел обязательно продолжить в Европе. Когда трансферное окно в большинстве европейских лиг закрылось, ситуацией воспользовался «Локо».
Как играет Монтес: король верховых единоборств, неплох на мяче
Тимофей Ушанский называет переход Монтеса в РПЛ «большим сюрпризом». «После трансфера в «Альмерию» за 14 млн евро казалось, что он уходит с российского рынка и ничем его РПЛ заинтересовать не сможет. Но после неожиданного вылета «Альмерии» игрок оказался на рынке, и «Локо» получил топового защитника для РПЛ по нынешним временам».
Главная сила Монтеса – он божит в верховых единоборствах. «Очень высокий и почти никогда не проигрывает верховые дуэли», – расхваливал партнера по сборной Эктор Морено.
«Монтес – доминантный игрок в единоборствах – как верховых, так и внизу. У него очень хорошо с позиционной обороной», – подтверждает Ушанский.
Это качество Монтес уверенно перенес из Мексики в Испанию. В составе аутсайдера Ла Лиги пришлось играть головой даже чаще. На этом фоне немного просел процент выигранных дуэлей в «Эспаньоле», но в сезоне с «Альмерией» цифры скорректировались.
«Глядя на его рост, вы можете подумать, что он медленный, но это совсем не так. Он быстр и может решать эпизоды на длинном шаге. Это позволяет ему чувствовать себя комфортно при высокой линии обороны или в прессинге», – добавлял Морено.
Это не пустой комплимент, подтверждает Ушанский: «Еще одна сильная сторона – он хорошо играет на разворотах. Для своего роста – так вообще отлично. В сравнении со схожим по габаритам Жерзино Ньямси заметите, что Монтес намного подвижнее и поворотливее, хорошо переключает скорости. Из защитников такого формата в РПЛ он похож на Виллиана Рошу из ЦСКА и Родригао из «Зенита».
Для современного защитника не менее важны и способности продвигать мяч. Здесь тоже полный порядок, утверждает Морено:
«У него очень классный пас, хорошее видение поля, что позволяет находить передачи между линиями, когда защита очень плотная. У него также есть отличный длинный пас на 50-60 метров, который ломает многие схемы».
Похоже высказывается и Ушанский: «Он достаточно уверен на мяче, раздает неплохие передачи: на 7/10 у него развит пассинг правой ногой, на 6/10 – левой. Как правило, он не тушуется, успевает качественно сыграть, найти адресата».
В Ла Лиге Монтес не смог в полной мере подтвердить качества на мяче. Но, кажется, стоит сделать скидку на очень неблагоприятный контекст.
Ушанский резюмирует: «Локо» наверняка уверенно закроет Монтесом роль ведущего защитника. Если у вас есть 6 млн евро и вы точно решили потратить их на центрального защитника, то Монтес – сильный вариант. Другой вопрос – почему с такими деньгами «Локо» так мало тратит на усиление атаки и так много на одного центрального защитника. С точки зрения экономики и оценки рисков (центральные защитники травмируются чаще других игроков), это не очень грамотно».
«Европейский Паровоз» – в телеграме
Фото: vk.com/fclokomotiv; Gettyimages.ru/Angel Martinez, Stuart Franklin; Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press