Что связывает французский Брест с белорусским?

От моря до леса.

Французский «Брест» – один из сенсационных участников Лиги чемпионов. Белорусский пока без еврокубков, но это не мешает людям шутить про одинаковые названия и намеренно путать два города.

А что о них вообще нужно знать? И есть ли общее? Рассказываем!

Белорусский Брест назвали в честь бересты. Французский – в честь холма (возможно)

2300 километров по дорогам или 2000 напрямик – расстояние между французским Брестом и его белорусской тезкой внушительное. Но в древности все это пространство населяли кельтские племена. Экспансия Рима, великое переселение народов и создание западноевропейских королевств привело к ассимиляции этносов. Северо-запад Франции – один из последних очагов, где потомки кельтов живут до сих пор. Себя они называют бретонцами, а свои земли – Бретанью.

Фанаты «Бреста» не забывают о кельтском прошлом

У крупнейшего города в этой части страны – вероятно, тоже кельтская родословная. Одна из версий утверждает, что слово «Брест» происходит от древнего корня brigs или bre, в переводе – «возвышенность». Связь с рельефом очевидна: центр города находится на холме, где расположен замок, стоящий на месте древнеримского укрепления III века н.э. Город вокруг каменных стен вырос намного позже – не раньше XIII века.

С основанием восточноевропейского Бреста все тоже непросто. В июле крупнейший город белорусского Полесья отметил 1005-летие, праздник привязан к одному из первых летописных упоминаний – в 1019-м. В Новгородской летописи есть другая дата – 1017-й. А иногда Брест ассоциируют с селом Берестово, которое встречается в «Повести временных лет» под 980 годом, но, скорее всего, речь об одноименном пригороде Киева.

Насчет названия разногласий нет: слово «Брест» происходит от «бересты». Город сменил несколько имен: Берестий или Берестье – в Средние века, Брест-Литовский или Брест-Литовск – с XVII века (чтобы не путать с Брест-Куявским, расположенным между Варшавой и Познанью), Брест-над-Бугом – с 1920-х (вероятно, ассоциация с Литвой новые польские власти не радовала). В 1939-м с присоединением западной Беларуси к СССР название сократили – просто Брест.

Вообще, Брестов в Европе хватает – они есть в Германии, Чехии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении и Албании. Но зачастую за знакомыми дорожными знаками скрываются небольшие села или крохотные городки. Если сравнивать самые известные, белорусский с населением в 344 тысячи человек – в три раза больше французского.

В белорусском Бресте для России закончилась Первая мировая. С атаки на французский Англия вступила в Наполеоновские войны

У белорусского Бреста очень богатая история. Столетиями город переходил под власть то поляков, то литовцев, то древнерусских князей. До XVIII века здесь находился мощный замок, остатки которого позже стали частью Брестской крепости.

С городом связаны по меньшей мере три важнейших исторических документа. В 1596-м в Бресте прошел собор с участием православных епископов Речи Посполитой, утвердивших переподчинение киевской митрополии римскому папе. Соглашение назвали Брестской унией, а принявших ее прихожан – униатами. Они сохранили право на службу на родном языке (а не как в католичестве – на латыни) и прежние греческие обряды, но формально Униатская церковь вышла из состава Константинопольского патриархата.

Два других документа – это Брест-Литовские мирные договоры 1918 года. Пришедшие к власти большевики обещали закончить войну с Германией и Австро-Венгрией. Одного Декрета о мире, опубликованного на следующий день после октябрьского переворота, было мало. В декабре в Брест-Литовске начались консультации между советской стороной и Центральными державами – Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Почти две недели ушли только на заключение перемирия. Параллельно стартовали переговоры немцев с Украинской народной республикой – провозглашенном в Киеве государством на обломках Российской империи. В итоге 9 февраля 1918-го подписали первый Брестский мир – с УНР, по итогам которого Украина обязалась поставлять в Германию зерно, а ее территорию вскоре оккупировали немецкие и австро-венгерские войска.

Переговоры с советской стороной продолжались. Большевики тянули время, надеясь, что в Германии вспыхнет революция, но в итоге тоже уступили. 3 марта 1918-го подписали мир, также названный Брестским. Россия вышла из Первой мировой войны, но потеряла западные губернии и должна была выплатить репарации.

Бриг «Чайлдерс на картине Николаса Покока

Французский Брест не так часто мелькает в учебниках истории. Город приобрел стратегическое значение лишь в XVII веке, когда стал главной военно-морской базой на атлантическом побережье. С этого момента на нее несколько раз нападали англичане, самый известный эпизод – инцидент в январе 1793 года. К тому моменту во Франции уже бушевала революция, а континентальные державы объединились в коалицию, чтобы не допустить распространение по Европе антимонархических настроений. Британия сохраняла нейтралитет, пока английский бриг «Чайлдерс» не оказался рядом с Брестом и его не обстреляли французы. Так в конфликт вступила еще одна сторона. С этого момента Британия оставалась неизменным участником всех Наполеоновских войн.

Оба Бреста сильно пострадали во время Второй мировой. Американцы штурмовали французский город дольше, чем немцы – белорусский

Оборона Брестской крепости – один из самых известных эпизодов Великой отечественной. 9000-тысячный гарнизон в числе первых принял удар вермахта 22 июня 1941-го. Активные бои шли несколько дней, но сопротивление небольших групп в казематах крепости продолжалось больше месяца.

Французский Брест тоже настрадался во время Второй мировой. После капитуляции Франции в 1940-м местная гавань стала базой для немецкого флота. Позже тут построили бункеры для субмарин, откуда подлодки устраивали рейды в Атлантику и шли топить конвои союзников.

Освобождение французского Бреста стало частью операции по высадке в Нормандии. В июне 1944-го британские и американские войска успешно заняли плацдарм на севере страны. К середине июля они расширили его достаточно, чтобы начать операцию на полуострове Бретань. Немцам грозило окружение, но благодаря мощным укреплениям и крупным арсеналам гарнизон долго сопротивлялся.

Руины французского Бреста

Первые бои в районе Бреста начались 7 августа 1944 года. К тому моменту Брест на Восточном фронте уже освободили (там бои завершились 28 июля). В Бретани американцы продвигались очень тяжело, штурмовали дом за домом – город за несколько недель превратился в руины. Немцы капитулировали лишь 19 сентября.

Города роднят блины. На берегу Атлантики готовят гречишные, а в Полесье – мачанку

Французская кухня богата на деликатесы и разносолы, а бретонская – более народная и простая. Один из базовых ингредиентов – гречневая мука, без которой не приготовить калетез. Это местное название блюда, французы же называют его galette de sarrasin. Калетез – гречневые блины, к ним часто идут разные начинки, в том числе колбаски или сосиски. Бретонцы полюбили гречку вынужденно: в Средние века она (в отличие от пшеницы) не облагалась налогом.

В Беларуси, естественно, тоже едят блины и тоже добавляют к ним начинку. Один из гастрономических символов страны – мачанка. К толстым и сытным блинчикам подают густой мясной соус. В отличие от бретонского калетеза, мачанку готовили не нищие крестьяне, а в высших кругах. Якобы это блюдо изобрел повар польского короля Августа III.

В белорусском Бресте масса мест, где можно поесть мачанку. А вот классические магазинные блины местного производства делают теперь на французском оборудовании. В мае брестская фабрика с гордостью представила новые линии конвейера – огромные трех- и девятиметровые сковороды для выпекания 5000 блинов в час.

Стадион «Брюгге» назван в честь мясника, который возглавил городскую резню

Фото: Gettyimages /Hulton Archive/Topical Press Agency; Panoramic/Keystone Press Agency, Chris Dave – Mond’Image/Global Look Press ; wikipedia.org /National Maritime Museum; РИА Новости /Виктор Толочко, Виктор Драчев