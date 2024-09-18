Эндрик стал самым молодым автором гола «Мадрида» в ЛЧ. Вот кого он обошел

Вундеркинд «Мадрида» Эндрик ака Бобби продолжает бить рекорды. Недавно он забил первый мяч за новую команду в Ла Лиге, а теперь впервые отличился и в Лиге чемпионов. Причем в дебютном матче.

Гол получился красивым, но случился не без помощи вратаря Нюбеля, который явно запоздал с прыжком в угол. Этот мяч мы разобрали здесь .

Как бы там ни было, Эндрик стал самым молодым автором гола «Мадрида» в Лиге чемпионов в истории. 21 июля ему исполнилось 18 лет, а это значит, что на вчера к этой дате нужно приплюсовать еще 57 дней. Итого − 18 лет и 58 дней или 18 лет 1 месяц и 28 дней.

В рейтинге самых молодых авторов голов бразилец обошел легенду «Мадрида» Рауля. Кроме того он оставил позади тройку действующих футболистов клуба − Родриго, Нико Паса и Винисиуса Жуниора.