📸 Игроки «Мадрида» шлепками поздравили Рюдигера с голом в ЛЧ. Мбаппе забавно объяснил необычное празднование

Тони Рюдигер стал одним из главных действующих лиц встречи «Мадрида» и «Штутгарта». В первом тайме немец корчился от боли после небольшого касания ноги Миттельштедта. VAR проверил эпизод и не нашел оснований для назначения одиннадцатиметрового.

Рюдигер с решением арбитра согласился: «Нет, это не пенальти. Он [Миттельштедт] немного меня коснулся, но это не повод ставить пенальти».

Антонио все же принес «Мадриду» гол: на 83-й минуте он вывел свою команду вперед благодаря ассисту Модрича. Защитник бросился праздновать гол, от одноклубников вместо объятий он получил удары!

Руку приложили Эндрик, Милитао, Винисиус и Мбаппе. Килиан лупил Тони с особым усердием.

Рюдигера настигла карма: защитник сам шлепками поздравляет одноклубников с удачной игрой.

После матча Мбаппе объяснил празднование с Тони: «Я вернул Рюдигеру подзатыльники! Он меня постоянно бьет».

Ладно, обнимашки тоже были.

Как вам перфоманс Тони на старте ЛЧ?

Не сработало: Рюдигер рухнул в штрафной «Штутгарта» и скорчился от боли, но VAR все расставил по местам

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