📸 Жена Эндрика увидела его дебютный гол в ЛЧ с трибун. Пара расписалась за сутки до матча

Эндрик блеснул в дебютном матче Лиги чемпионов. На 80-й минуте игры со «Штутгартом» бразилец заменил Беллингема, а уже в добавленное время забил третий гол «Мадрида» в матче.

За дебютом юноши с трибун «Бернабеу» наблюдала его жена – Габриэли Миранда.

Девушка поделилась фотографиями с арены.

Миранда на три года старше 18-летнего Эндрика. За сутки до матча против «Штутгарта» пара сыграла свадьбу.

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