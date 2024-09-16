Как дела у звезд в СА: хет-трик Бензема (обошел Криша), кошмарный дебют Смоллинга, Митрович неудержим

«Аль-Наср» только седьмой.

В Саудовской Аравии отыграли третий тур. Рассказываем, что случилось интересного.

Автогол, удаление и 0:5. Это дебют Смоллинга!

Крис Смоллинг после пяти сезонов в «Роме» отправился в «Аль-Фейху». Это команда без звезд, а один из легионерских слотов там занимает хавбек сборной Узбекистана Отабек Шукуров.

Дебют у 34-летнего англичанина получился хуже не придумаешь.

В матче против «Аль-Раэда» Смоллинг забил уже на шестой минуте. Но есть нюанс: защитник подставил ногу после прострела соперника.

Уже до перерыва «Аль-Фейха» горела 0:3, а на 55-й минуте Смоллинг удалился, окончательно испортив себе начало сезона. И не только себе – его команда в итоге получила 0:5, антирекорд «Аль-Фейхи» в лиге.

Хет-трик Бензема, покер из ассистов Диаби

«Аль-Иттихад» после провального пятого места в прошлом сезоне (отстали от чемпиона на 42 очка) решительно настроен все исправить. Летом клуб потратил почти 125 млн евро, а главное – позвал в тренеры Лорана Блана – видимо, чтобы Карим Бензема больше ни с кем не ссорился.

И пока все работает идеально. Три победы в трех турах (разница мячей – 10:2), «Аль-Иттихад» возглавляют таблицу вместе с привычным лидером «Аль-Хилалем». На выходных команда Блана разнесла «Аль-Вахду» 7:1.

Хорошо повеселились все звезды: у Бензема – хет-трик (два гола с передач Стевена Бергвейна, которого выгнали из сборной Нидерландов ), у Мусса Диаби – четыре ассиста, по голу у Фабиньо и пришедшего этим летом из «Ромы» Уссема Ауара.

У Ауара уже три гола в трех матчах за новую команду – и он третий бомбардир лиги. У Бензема четыре гола, а лидирует в гонке Александар Митрович из «Аль-Хилаля» – у него уже шесть мячей.

Криштиану Роналду с двумя голами пока отстает.

Митрович стреляет дублями в каждом туре

Пока главный герой сезона – Александар Митрович. «Аль-Хилаль» идет без потерь благодаря результативности серба – 3:0, 3:2 и 3:0 – во всех матчах Митрович забивал по два гола. Особенно помогло во втором туре, когда нападающий вырвал победу на 84-й минуте.

Александар стабильно результативен: в чемпионате прошлого сезона забил 28 голов в 28 матчах, больше получилось только у Роналду – 35.

Криштиану впервые в сезоне не забил

В центральном матче тура «Аль-Наср» с Криштиану Роналду, Садьо Мане и Марцело Брозовичем принимал «Аль-Ахли» с Роберто Фирмино, Риядом Марезом и дебютировавшим Айвеном Тоуни. И все – это под судейство российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым .

Игра завершилась ничьей 1:1. «Аль-Наср» ушел от поражения только на 99-й минуте (помог автогол), хотя изначально Карасев компенсировал восемь.

Роналду впервые в сезоне остался без гола – до этого забивал четыре матча подряд: в двух стартовых турах и еще двух играх за Португалию (хорватам и шотландцам). Мячи за сборную стали историческими – Криштиану первым в истории пробил отметку в 900 голов за карьеру.

Поэтому перед этим туром спортивный директор «Аль-Насра» Фернандо Йерро вручил португальцу футболку с числом 900 и надписью GOAT (Greatest of all time – «величайший в истории»).

Однако в таблице его команда идет пока седьмой. Отставание от лидеров – четыре очка.

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Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh