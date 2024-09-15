«Спартак» слишком зависим от Барко. И проблему не решают

Чернявский недоволен.

Про махачкалинское «Динамо» вы и так все знаете: команда играет в очень оборонительный футбол, больше двух голов в ее матчах не бывает, против топов автобус – плотнейший.

Про «Спартак» тоже кое-что известно: игра ну очень зависит от перформансов Эсекиэля Барко. Этим нехитрым знанием уже пользовались: например, «Ахмат» однажды выключал аргентинца, а заодно и всю красно-белую атаку.

Решение Деяна Станковича поставить восьмеркой вингера Маркиньоса похоже на попытку избежать того сценария. Окей, держите Барко хоть втроем, а мы будем кошмарить вас из другого места.

План не сработал. Маркиньос много носился и старался, а разницу не делал. А Барко качественно прикрыли – он вообще не был заметен в первом тайме. В итоге «Спартак» пытался атаковать флангами, но почти ничего не проходило. Гол – неожиданно стечение обстоятельств и исполнительское мастерство. И подача Бонгонда, и пас Медины, и завершение от Угальде. КПД каждого в этом эпизоде приближается к 100%: сработай хоть кто-то из них менее эффективно, ничего бы не было.

А гол Махачкалы вполне логичен. Дважды пристрелялись по воротам Максименко, а потом вынудили Литвинова срезать в свои. Это был ужасный тайм от «Спартака» – с выключенным Барко и вообще без мыслей в атаке .

Очевидно, Станкович в перерыве признал, что конспекты Абаскаля (вингеры на восьмерках) не очень работают. Вернул Маркиньоса на знакомое место слева в атаке, а в полузащиту запустил Мартинса. Это помогло хоть как-то структурировать игру и взбодрить Барко, но «Спартак» все равно ничего толком и не создал до конца матча.

Возникает вопрос: что делать, если вдруг у Барко не идет?

Кто должен тащить?

Угальде? Не его профиль: он больше про отыгрыш, про прессинг, про игру в штрафной. Манфред не умеет создавать моменты.

Бонгонда? Он хорош на скорости в контратаках, а «Спартак» играет в основном во владение. И здесь Тео не выглядит лидером.

Медина? При всем уважении – парагваец весьма ограниченный футболист. Да, на нем можно пахать, он может исполнить, но вести игру – не его.

Кто еще? Маркиньос? Тоже нет. Игнатов? Почти не проходит в состав. Зиньковский? Все больше разочаровывает. Зобнин? Никогда таким игроком не был. Мартинс? Не тянет. Зорин? Пока еще рано.

Остается разве что Данил Пруцев, но Станкович за восемь туров только два раза выпустил его в старте, хотя в теории полузащитник отлично подходит под футбол «Спартака». Дает и объем, и контроль мяча. Почему не играет? Загадка.

«Спартак» из тура в тур выглядит как очень старательная команда, которая много бегает и много играет в пас, но очень плохо продвигает мяч без участия Барко.

Все завязано на аргентинце. И никакой альтернативы ему не существует . Как только соперник садится пониже и поплотнее держит Барко, «Спартаку» сразу становится очень трудно.

Эта проблема известна давно, но так и не решается. В трансферное окно с ней тоже ничего не придумали.

И что с ней делать теперь – неизвестно.

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Фото: vk.com/fcsm_official