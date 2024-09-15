«Реал» спасли два пенальти – после штанги и перекладин «Сосьедада». Чудом выиграли

Много недовольных.

Мадридский «Реал» обыграл «Сосьедад» (2:0), но выезд вышел очень-очень тяжелым.

Арсен Захарян пока не играет, он недавно перенес операцию и вернется в середине октября. В целом-то сан-себастьянцы в кризисе, а страдающий от травм «Мадрид» напрячь смогли.

«Сосьедаду» не везло: штанга и две перекладины. За 25 минут!

«Мадрид» ротировал состав: на скамейке остался Родриго, справа в паре вышли Браим Диас и Арда Гюлер – привычные запасные. Так Карло Анчелотти справляется с травмами Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинга. Плюс недоступны Орельен Тчуамени и Дани Себальос.

Уже на 25-й минуте настигла еще одна травма – у Браима дискомфорт в правой приводящей мышце, пришлось менять на отдыхавшего Родриго.

В тот же момент включился «Сосьедад» – хозяева задавили «Реал», посыпались голевые моменты.

❌ 25’ – под прессингом растерялся Антонио Рюдигер, а хозяева вывели на удар Луку Сучича. Хорват зарядил со всей силы и попал в крестовину, чуть не поломал ворота. Но нет гола.

❌ 36’ – резкая атака «Сосьедада», вингер Шералдо Беккер ушел от Эдера Милитао и переложил под левую, но попал в перекладину.

😭 39’ – снова прессинг, снова удар из штрафной. Мяч отскочил к Такефусе Кубо, он попал в Милитао, а мяч пролетел чуть выше.

❌ 46’ – рывок Сучича в штрафную в самом начале второго тайма, он крутил в дальний угол... но попал в штангу. Тотальное невезение!

Игроки «Сосьедада» хватались за головы: за 25 игровых минут три каркаса! Но они правда так и не забили.

Два пенальти «Реала» – все ли однозначно? Тренер «Сосьедада» зол

«Мадрид» выстоял с огромным трудом. Но вскоре включился – и перевернул матч.

Помогли два пенальти. Первый – на 57-й минуте: мощный удар Гюлера летел в лицо Серхио Гомесу, он испугался и закрылся руками. Получилось на рефлексах, но это пенальти. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра сразу свистнул.

Арда отдал мяч Винисиусу – не очень надежно, но гол. Он приложил палец к губам, и это многие (зная всю предысторию с фанатами по всей Испании) посчитали провокацией. Вот, например, Предраг Миятович не понимает , зачем Винисиус вообще так делает.

Через 15 минут «Мадрид» получил право еще один: защитник Хон Арамбуру наступил на ногу Винисиусу, когда бразилец отдавал в штрафную. Контакт случился уже после того, как Вини расстался с мячом. Судья проигнорировал, но включился ВАР – решение изменили.

Винисиус отпраздновал это отдельно. И отдал пенальти Килиану Мбаппе – так поддерживают друг друга в кризисные времена.

Фанаты «Сосьедада», конечно, разозлились. «Аноэта» засвистела и запустила кричалку, наверняка что-то неприятное о судействе.

А главный тренер Иманоль Альгуасиль заявил: «Считаю, что справедлив только первый пенальти. Мы уничтожаем футбол. Мне не понравилась трактовка некоторых игровых эпизодов. Если мы хотим, чтобы все наслаждались футболом, некоторые вещи надо менять».

Экс-арбитр Альфонсо Перес Бурруль тоже считает , что это не пенальти.

«Реал» забивает с пенальти чаще всех в топ-лигах. Насколько много?

Вот такая статистика.

● «Мадрид» забил четвертый пенальти в этой Ла Лиге и обогнал «Брест» по количеству голов с точки в топ-лигах. Последний раз столько за пять первых игр забивали в сезоне-2018/19 – тогда стабильно реализовывал Серхио Рамос.

● «Реал» – третья команда Ла Лиги в XXI веке c четырьмя пенальти в пяти первых играх сезона. Были «Райо Вальекано»-2002 и «Атлетико»-2012.

● Впервые с ноября 2019-го два разных игрока «Реала» забили с пенальти в одном матче Ла Лиги. Тогда это были Карим Бензема и Серхио Рамос против «Эйбара».

«Мадрид» продолжает погоню за идеальной «Барселоной» – ей в воскресенье играть каталонское дерби с «Жироной», но запас есть даже в случае поражения.

Впереди у «Реала» три домашних матча подряд: старт в ЛЧ против «Штутгарта», игры с «Эспаньолом» и «Алавесом». Потом сложнейший календарь: выезды к «Атлетико» и «Лиллю», домашняя игра с непростым «Вильярреалом», поездка к «Сельте» домашний «Дортмунд», повтор финала ЛЧ.

Последний экзамен на отрезке – домашнее класико 27 октября.

При таких проблемах с составом явно будет трудно.

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Фото: Gettyimages /Juan Manuel Serrano Arce