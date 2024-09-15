Безумный промах: удар мимо пустых ворот! Бывшей команды 🤯
Боль из Чемпионшипа.
Пока наша Первая лига дарит голы с центра поля и мячи на 12-й секунде, в английском Чемпионшипе не забивают вот так.
Даже непонятно, как это возможно.
Полузащитник «Дерби Каунти» Эбу Адамс опередил вратаря «Кардиффа» Джака Алнвика после выноса и выбежал с мячом на абсолютно пустые ворота.
Вратарь сделал кувырок через себя после столкновения, но арбитр проигнорировал момент. А игрок «Дерби» в это время промазал. Да, вбежал в штрафную и не забил – так бывает! Удар оценили в 0,75 xG.
Да, на результат этот промах не повлиял: «Дерби» выиграл 1:0. Адамс бежал уже на 90+7 – мог просто удвоить счет.
Адамсу 28 лет, он из Гамбии, но с английским гражданством. В 2016-м попал в «Норвич», но за основу так и не сыграл – пару лет колесил по арендам. Полузащитник долго изучал английский подвал, пока в 2022-м не перешел в «Кардифф». Да, он вот так промазал в матче с бывшей командой.
В этом году Адамс перешел в «Дерби» – пока отметился только безумным ударом мимо.
Фото: East News/MI NEWS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP
https://youtu.be/LK9lDxIKp1A?t=126