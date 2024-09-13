Дерби Лондона без Эдегора и дерби Каталонии с Фликом. Еврофутбол вернулся

Ваша программа на выходные.

Традиционная рубрика с рекомендациями для просмотра матчей топ-лиг:

Пятница. 13 сентября

«Боруссия» проверит сенсационного лидера Бундеслиги

Первое большое испытание «Хайденхайма» – лидера Бундеслиги и дебютанта нашего топ-20 . Календарь первых двух туров был щадящим («Санкт-Паули» и «Аугсбург»), но команда Франка Шмидта сыграла максимально ярко. Уже есть явное открытие – арендованный у «Баварии» Пауль Ваннер. Грандиозно продвигает мяч на дриблинге и уже собрал 2+1.

Прямо сейчас встреча смотрится как яркий «Хайденхайм» против сырой «Боруссии». Но команда Нури Шахина имеет статус четкого фаворита и может остудить выскочек.

Суббота. 14 сентября

«Вильярреал» снова устроит шоу?

Самый обязательный к просмотру неочевидный матч Ла Лиги. Во-первых, «Вильярреал» в этом сезоне еще не подводил – всегда голы в обе стороны и действительно раскрытый рисунок. Во-вторых, интересное наложение стилей. Хагоба Аррасате строит новую, основанную на прессинге «Мальорку», а у «Вильярреала» сейчас самая сильная сторона – позиционная атака.

В общем, надо смотреть, а за эпизодами, когда «Вильярреал» начинает от ворот, рекомендуется следить с блокнотом.

Встреча кризисных «Реалов»

Про «Мадрид» наверняка знаете: сложности с интеграцией Мбаппе, травмы Джуда Беллингема, Камавинга, Тчуамени и Себальоса плюс странная форма Винисиуса и Родриго. В центре поля не хватает игроков, придется выставить кого-то из десяток – Гюлера или Браима.

«Сосьедад» кошмарно стартовал: одна победа в четырех играх, позор с «Хетафе» при 0,01 ожидаемых голов. Проблем Альгуасилю хватало, но еще травмировался Микель Ойарсабаль. Арсен Захарян тоже вне игры. Короче, все плохо.

Еще сюжет: кажется, в центре защиты «Мадрида» снова сыграет Дани Карвахаль, ведь в сборной травмировался Эдер Милитао. Или Анчелотти поставит на Хесуса Вальехо?

Воскресенье. 15 сентября

«Арсенал» потерял Эдегора в самый плохой момент

Эдегор получил травму в матче за сборную Норвегии. Мы редко видим «Арсенал» без Мартина – в прошлом сезоне он отыграл 35 из 38 матчей в АПЛ. Сейчас Эдегор вылетел перед таким отрезком: «Тоттенхэм», «Аталанта», «Манчестер Сити». И это лишь одна из потерь. В наборе – Микель Мерино, Такехиро Томиясу, Габи Жезус, Риккардо Калафьори и дисквалифицированный Деклан Райс.

Неприятности «Арсенала» уравнивают шансы в дерби и рисуют интриги. Самым вероятным теперь кажется перевод Кая Хавертца на позицию Эдегора. Место в атаке в таком сценарии перейдет к Леандро Троссарду. Вообще зона Эдегора – крайне удобна для Кая. Он долго играл там в Бундеслиге, но сможет ли быстро выстроить нужную связь с Сака?

Проверять проблемный «Арсенал» будет «Тоттенхэм», который за лето, кажется, стал еще более открытым и безумным (самый интенсивный прессинг первых туров и поднявшаяся еще на 3 метра линия защиты). Звучит как отличная афиша.

Самый утонченный последователь Гасперини против учителя

Футбол Палладино – это интерпретация механизмов Гасперини с точки зрения красоты, а не безжизненной эффективности: квадрат из технарей в сердце игры, максимально усложненные фланги, свобода личного творчества внутри рабочих автоматизмов. Кайфовый для просмотра и приятный для наблюдения матч.

При этом обе команды застряли в середине таблицы, сильно недобрав баллов: по качеству игры и «Фиорентина», и «Аталанта» заслуживают места повыше. Даже при том, что флорентийцы еще привыкают к новому тренеру, а бергамаски в привычной осенней стадии обучения новичков сложным принципам.

Каталонское дерби – новая классика

«Жирона» vs «Барселона» – одна из главных вывесок прошлого сезона.

Сейчас смотреть каталонское дерби тоже обязательно. «Жирона» потеряла половину состава, но сохранила идентичность. «Барса» при Ханси Флике – маст-вотч. Перед перерывом разнесли скромный «Вальядолид» со счетом 7:0. Да и выиграли все четыре матча на старте сезона.

Выезд к «Жироне» – интересная проверка. Травмированы Кристенсен и Берналь – за опорную «Барсы» немного страшно.

Следим за новым «Атлетико»

Наша постоянная вывеска. Что ж поделать, если «Атлетико» так интересен?

Симеоне показал, что не забыл, как закрыться и играть на контратаках. В последние годы «Атлетико» ослаб в таком режиме. Сейчас – вариативный, но с закосом на доминирование. Хулиан Альварес жаждет голов. Кажется, последняя команда Ла Лиги подходит, чтобы выпустить пар.

Что сказать про «Валенсию? Кошмар. Там нет ни игры, ни защиты, ни форвардов.

Почему в Италии так много трансферов между грандами?

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Rafa Babot, Warren Little