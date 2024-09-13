«Мы с утра похмеляемся, а он кроссы бегает». 30 лет дебюту Семака в ЦСКА

Начал с гола «Зениту».

Сколько же переплетений в российском футболе.

В сентябре 1994-го наши дважды за три дня принимали на «Динамо» венгров. 13-го «Текстильщик» обыграл «Бекешчабу» (6:1), а 15-го ЦСКА – «Ференцварош» (2:1).

Автор первого камышинского гола в еврокубках Юрий Гусаков 25 лет трудился потом администратором «Зенита», а последние два года – в ЦСКА. Работу сменил из-за скандала с формой – главный тренер «Зенита» Сергей Семак пытался помочь, но не спас от увольнения.

В центре – Семак и Гусаков.

Тот самый Семак, что в игре с «Ференцварошем» дебютировал в ЦСКА, выйдя на замену. Через три недели Сергей впервые появился в старте ЦСКА и тогда же впервые забил: из-за дисквалификации Радимова вышел в 1/16 Кубка России и открыл счет на 16-й минуте.

Соперником был «Зенит».

В 1994-м ЦСКА не купил Семака, а призвал в армию

Сколько работаю журналистом, столько и узнаю новые подробности перехода Семака из «Асмарала» в ЦСКА. Спустя тридцать лет они все прибавляются.

Сидим как-то с Сергеем, еще игроком «Зенита», на первом этаже базы в Удельном, вспоминаем лето 1994-го, и выясняется: «У меня был действующий контракт с «Асмаралом», но ЦСКА не смог или не захотел договариваться с Аль-Халиди, президентом клуба. Гораздо проще было призвать меня в армию…

Мы прилетели в Шереметьево с юношеского чемпионата Европы. Встретил администратор [ЦСКА Владлен] Светиков и отвез к [тренеру Александру] Тарханову. Тот сказал, что хочет видеть меня в команде. «Асмарал» уже выступал в Первой лиге, и я даже не раздумывал – соглашаться или нет.

Когда рос на Украине, мне нравилось киевское «Динамо», а в России ЦСКА – это плавно перетекло из симпатии к хоккейному клубу. В 1992-м даже купил билет на матч ЦСКА и «Барселоны». Только-только перебрался в Москву и решил посетить игру Лиги чемпионов».

Годы спустя, как раз по случаю юбилея победы над «Барсой» , я навестил начальника ЦСКА девяностых Анатолия Коробочку и узнал: «Семак начал тренироваться с нами, имея контракт с «Асмаралом». Мне пришлось везти его в Самару, где располагалась спортрота.

Хотели нахимичить, тихо призвать его там в армию, чтобы не светить ЦСКА. Семаку, хотя он был гражданином Украины, выдали военный билет, и он стал военнослужащим».

Уже на этой неделе тренер школы «Воробьевы горы» (и игрок ЦСКА-1994) Владимир Семенов подкинул новых деталей: «Сережа тогда накосячил. Заключил контракты с тремя клубами. Был действующий с «Асмаралом», он подписал с голландцами (не знаю уж, кто его задурил), а потом и с ЦСКА.

Хорошо, что у Федорыча [Тарханова] и его людей нашлись связи в ФИФА/УЕФА. Иначе Семака бы наказали. Первое впечатление от Сереги? Не сказать что технарь, но легкий, заводной, подвижный. Трудяга. Мы с утра похмеляемся, а он кроссы бегает».

15 сентября 1994-го Семак выбежал на игру с «Ференцварошем» вместо Дмитрия Шукова, которого я тоже расспросил о том периоде: «В нашем пансионате на Песчаной был один туалет на этаже, по коридору бегали крысы, кушать ходили в другой корпус и еды там не всегда хватало.

Зато жилось весело – с Семаком, Радимовым, Хохловым, Орещуком. Бывало, дрались друг с другом, а потом бегали покупать сникерсы на последние деньги».

Семак подтвердил: «В ЦСКА действительно после тренировок иной раз возникали проблемы с едой, но ничего – все равно что-то находили».

Бытовые проблемы не помешали Сергею через месяц после кубковой игры на «Петровском» сочинить второй гол за ЦСКА.

Последний тур, в соперниках Тюмень, на улице минус два и на трибунах «Динамо» 800 человек. Среди них – репортер «Спорт-Экспресса» Дмитрий Дюбо, записавший: «В ЦСКА вслед за Владиславом Радимовым появляется новая 18-летняя восходящая звезда».

Еще одно переплетение: два первых мяча за новый клуб Семак забил Юрию Окрошидзе и Игорю Кутепову, которые позже, при тренере Долматове, составили вратарский дуэт ЦСКА.

В 1996-м Семак стал самым молодым капитаном в истории ЦСКА

Финишировал тогда ЦСКА десятым, но перед первым полным сезоном Тарханов освежил состав и поставил игру в духе Бескова и Венгера: пятерка креативных полузащитников (Радимов, Хохлов, Семак, Карсаков, Ульянов), хитросплетение комбинаций, разрезающие передачи…

Июль 1995-го, игра с бесковским «Динамо». Радимов пасует вразрез Файзулину, который на ложном замахе усаживает Колотовкина, катит Семаку, и тот с острейшего угла забивает победный мяч.

Октябрь 1995-го, последний тур, второй тайм игры с «Торпедо»: будущий спортивный директор «Локо» Ульянов финтом укладывает соперника на газон и прицельно подает во вратарскую, а Семак поджимает будущего скаута ЦСКА Ширинбекова и снова с острого угла забивает победный.

Ненадежность защиты и нестабильность молодых лидеров отправили ЦСКА на шестое место, но для Семака 1995 год – счастливый: шесть голов (больше в команде лишь у Карсакова) и свадьба в ресторане «Арагви».

Светлана, первая жена, жила от него в двух подъездах и работала в магазине «Имидж». Познакомились, пару раз созвонились, встречались около года и 27 ноября 1995-го обвенчались в Подольске.

Свидетелем на свадьбе был полузащитник Александр Шутов, однокашник Семака по луганскому спортинтернату. После чемпионата-1995 Тарханов обменял его в ЦСКА на защитника Градиленко.

Вадим Добижа, луганский тренер Семака с Шутовым, встретил меня как-то в офисе эстонского «Калева» и описал выпускников: «Сережа приехал из села Сычанское Марковского района Луганской области и привез только хорошие качества: чистюля, добросовестный, по-крестьянски целеустремленный.

Его ровесника Сашу Шутова отец привез из закрытого города Балаклава, а в благодарность устроил нам там сборы на военной базе. Саша – холерик, хохмач, на месте не сидел. Талантливый полузащитник, но следовал принципу: сегодня все хорошо, а завтра – наплевать. Семак не такой – он прагматик с детства».

Именно с паса Шутова в мае 1996-го Семак забил победный мяч «Торпедо». На летний перерыв ушли среди лидеров, но отлучка Тарханова на Евро-1996, продажа Радимова «Сарагосе» и передел жен (Влад увел у Бушманова, а тот – у Ульянова) нарушили благополучие ЦСКА.

После пары поражений повязка перешла от Бушманова 20-летнему Семаку. Работавший тогда в ЦСКА Леонид Трахтенберг отмечал: Сергей стал самым молодым капитаном в истории клуба и в (четырехлетней) истории российского футбола.

Слово Семаку: «Александр Федорович сказал, что поговорил с ребятами, и все хотят видеть меня капитаном». Команда и так была довольно молодая, поэтому ничего удивительного в моем назначении не было. К тому же было не так уж и важно, кто капитан – команда была очень дружная.

Развлекались, например, тем, что называли друг друга по отчеству – Валерий Викентьевич, Владислав Николаевич, но больше всего ребятам нравилось мое отчество – Богданович.

В том ЦСКА мне было наиболее комфортно. Я молодой, дороже команды у меня ничего не было. Потом, конечно, повзрослел, произошла переоценка ценностей».

Десятилетия спустя, в кафе вильнюсского спортивного центра Forum Palace, я попросил воссоздать атмосферу ЦСКА-1996 Эдгараса Янкаускаса: «Хорошо проводили время с Семаком, Хохловым и другими. Веселились, ходили в ночные клубы после игр. Летали на военных самолетах без иллюминаторов, сами стирали форму в душевых на базе.

Семак – пример, как вести себя, когда дела идут не так, как хочешь. Ошибки и невезение не ломали его ни в играх, ни в тренировках. Не суперталант, но отлично исполнял функции – куда бы его ни ставили. Боец на поле и порядочный человек в жизни».

В четырех первых капитанских матчах Семак набрал 3+3 и согласился на переход в другой клуб.

В 1997-м ЦСКА купил Семака за 350 тысяч долларов

«В 1996 году я подписал с «Фейеноордом» личный контракт, – рассказал мне Семак. – После игры Кубка УЕФА в Роттердаме мне предложили переехать в Голландию.

Тогда многие молодые уезжали из России, у меня тоже было желание посмотреть, попробовать. Но клубы не договорились о сумме трансфера, сделка сорвалась».

На финише чемпионата-1996 ЦСКА претендовал на медали, но проиграл «Балтике» с «Черноморцем» и финишировал пятым. Тарханов объяснил неудачи конфликтом с начальником ЦСКА Александром Барановским и в январе 1997-го покинул клуб. Семак вслед за Тархановым и восемью игроками ЦСКА перешел в «Торпедо».

В свою очередь владелец «Асмарала» Хуссам Аль-Халиди напомнил, что двухлетняя армейская служба Семака завершилась и потребовал его назад.

«Еще и Николай Толстых звал в «Динамо», утверждая: «Мы решим вопросы с Аль-Халиди, проблем не будет», – добавил Семак. – Торпедовцы тоже обещали договориться с Аль-Халиди, но безуспешно – на второй сбор с ними я уже не поехал.

В итоге меня через Валеру Минько позвали назад в ЦСКА: «Мы уладим все вопросы, хотим тебя видеть».

Семак забивает через себя «Зениту» в октябре 1997-го

Для прояснения и этой истории я съездил на юго-запад Москвы к селекционеру Алексею Цыганюку, который привез Семака из Луганска в «Асмарал».

«Аль-Халиди к тому моменту обанкротился, позвонил мне и попросил помочь в переговорах по Семаку, – поделился Цыганюк. – Просили за Сергея 500 тысяч долларов. Президент ЦСКА, бывший борец Николай Степанов приехал в офис «Асмарала», просидел там много часов, но не договорился – Аль-Халиди не сбавлял ни рубля, а Степанов готов был дать только 300 тысяч.

Тогда в ЦСКА поехал я и уговорил Степанова дать хотя бы 350. Потом убедил Аль-Халиди c [его женой Светланой] Бекоевой, что за 350 тысяч долларов Семака можно отпускать. Но перед этим нужно было уговорить и самого Сергея идти не в «Торпедо», а в ЦСКА.

Семак был травмирован и лежал в военном госпитале Вишневского в Красногорске. Я поехал туда с начальником ЦСКА Коробочкой уговаривать Семака остаться. Пришли к нему в палату – Сережа меня увидел, обнял. Я его убедил, что «Торпедо» – это несерьезно, и он подписал новый контракт с ЦСКА».

Семак добавил, что Тарханов потом при встрече прошел мимо и не поздоровался, а Михаил Гершкович (по совместительству – вице-президент «Торпедо») перестал приглашать в молодежную сборную.

С другой стороны, Борис Игнатьев в конце 1997-го – на фоне конфликта с Карпиным и Мостовым – утешил Семака приглашением в первую сборную. И это после сезона с 12-м местом, кадровой каруселью (Садырин перепробовал 33 игрока) и отправкой на место последнего защитника – после удаления Лобжанидзе в игре второго тура с «Аланией».

После покушения на Веретенникова Семак задумался, стоит ли дальше жить в России

Летом 1998-го ЦСКА опустился в зону вылета, и Садырина сменил Долматов. Тогда же в журнале «Спортклуб» вышла анкета Семака.

– Последняя рискованная ситуация, в которой оказывались.

– Недавно возвращался с базы, на кольцевой разогнался до 220 километров. Неожиданно из кустов появился гаишник и замахал мне жезлом. Но заметил я его в последний момент и потому остановиться смог только, когда он уже скрылся из виду.

Посчитав, что ничего хорошего эта встреча мне не сулит, решил замести следы и до дома добирался уже дворами.

– Когда последний раз разбивали свою или чужую машину?

– В аварию попал только один раз, и надо же – на машине жены. Ночь, гололед, моей вины больше. Сам не пострадал, а жене пришлось губу зашивать.

– Последний выпитый алкогольный напиток.

– Пиво, предпочитаю мексиканское. Крепкими же напитками не увлекаюсь.

– Последняя авантюра.

– В феврале [1998-го], после матча сборной России в Греции, я должен был улететь в Испанию, где на сборах находился ЦСКА. Но мне почему-то не поставили ни греческой, ни испанской визы.

Два дня бродил в одиночестве по Афинам, трижды меня забирали в полицейский участок, грозились выслать в Москву. На это я отвечал: «Буду только счастлив». В конце концов мне все-таки удалось добраться до Испании.

– Последнее пари.

– С нашим защитником – Сашей Гришиным – поспорили на пять бутылок шампанского, как пишется слово «оккупация». Посмотрели в словаре. Теперь вот жду шампанского.

– Последняя победа.

– Вот уже три года даже пятидесяти граммов водки не беру в рот.

С Долматовым ЦСКА (на фоне дефолта в стране) одержал 14 побед в 15 турах и взлетел на второе место. Семак играл центрального атакующего полузащитника и забил во втором круге пять мячей – открыл, например, счет в матче последнего тура с «Шинником». Победа в Ярославле вывела ЦСКА в Лигу чемпионов.

После победы в Ярославле Семак признался, что звали в киевское «Динамо» и Испанию, но раньше уезжать не хотелось, а теперь: «В стране творится черт-те что, а хочется быть спокойным за семью.

Когда прочитал о покушении на Веретенникова [плеснули у дома серной кислотой], полдня ходил в шоке. После такого невольно задумываешься, а стоит ли дальше жить в России».

Семак все же остался и на предсезонке-1999 забил половину мячей ЦСКА. Правда, во время последнего сбора, во Франции, квартиру Сергея обокрали.

Однажды Семак от скуки запустил на гостевой фанатов ЦСКА слух, что защитником Корнауховым интересуется «Фейеноорд»

Единственный полный сезон с Долматовым – самый результативный в карьере Семака: 13 голов.

В том же 1999-м Сергей снялся в рекламе Pepsi с Роберто Карлосом и Бекхэмом и пережил 0:4 от «Мольде» в квалификации Лиги чемпионов.

«[После игры в Норвегии болельщики] пришли к нам в отель и бросили шарфы – я понимал их эмоции, мы поговорили по душам, – вспоминал Сергей. – Объяснил им, что хотели победить не меньше, чем «Мольде», но одного желания не хватает.

Выслушав меня, ребята забрали шарфы обратно. Я ведь был знаком со всеми лидерами фанатского движения, которые регулярно ездили с нами на выезды, с некоторыми и сейчас общаюсь».

После норвежского фиаско руководство лишило игроков премий за серебро-1998, и Семак отказался от капитанской повязки. Но остался в ЦСКА, хотя звали в «Спартак».

Романцев давно восторгался Семаком и перед встречей с ЦСКА в 1999-м включил игрокам запись прошлогоднего матча. Тогда армейцы победили 4:1, а Семак уже на второй секунде полетел в подкат: «Видите, что он делает? – сказал Романцев. – Хочу, чтобы сегодня вы сыграли так же».

«Спартак» всю осень-1999 вел переговоры о трансфере Семака. В конце сезона одноклубники подарили ему мяч с автографами, словно прощаясь, и Сергей улетел в Мексику: посетил древние города полуострова Юкатан и забрался на пирамиды майя.

Тем временем вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко сообщил: «ЦСКА запросил такую сумму, которую мы заплатить не могли». Не отпустили Семака и в киевское «Динамо» – за четыре миллиона долларов.

В конце 2000-го Семаком интересовался лондонский «Арсенал», но, по информации Юрия Бутнева из «СЭ», свернули переговоры, узнав стоимость Сергея. Писали также про интерес «Астон Виллы» и других европейских клубов.

«Однажды на сборах пришла идея проверить, откуда берутся слухи и насколько объективная там информация, – рассказал мне Семак. – Делать было нечего, вот мы с Валерой Минько и запустили в гостевой на Peski.ru слух, что Олегом Корнауховым интересуется «Фейеноорд».

На следующий день это было во всех газетах. Ажиотаж приличный – ссылки вели уже куда угодно, только не на ту гостевую. Мы убедились, насколько легко генерировать сплетни».

В апреле 2001-го играл в защите и нападении, но с приходом Газзаева сфокусировался на атаке

В 2000-м команде Семака снова стало тяжко.

В разгар второй чеченской из России выдавливали теневого босса ЦСКА Русланбека Хусаинова, к тому же перед чемпионатом-2000 пропала жена Олега Долматова. ЦСКА откатился на восьмое место, а Семак с возвращением Садырина снова стал либеро.

«Последнего защитника играть легко – наверное, поэтому на этой позиции выступали до сорока лет, – говорил Сергей. – Она требует большого понимания игры и не очень больших функциональных возможностей. Нужно не столько бегать, сколько понимать игру. Думаю, Садырин остался доволен моей игрой».

В 2001-м – с приходом Гинера и звездных новичков – Садырин вернул Семаку капитанскую повязку и в интервью «Советскому спорту» подчеркнул: «Реализация – главная проблема Сергея. У него просто нет школы. Можно сказать, воспитанник дворового футбола.

Зато как тренируется. Ему говоришь порой: «Ты не тренируйся больше, отдохни». А он приходит снова: «Нет, я капитан команды, я должен». Недавно он высказал желание попробоваться в АПЛ.

И он заиграл бы там. Может, ему как раз нужна смена обстановки. Какой-то тонкой игры он не ведет, слишком много брака. Объем работы выполняет огромный, хорош на контратаках, перехватывает, но не хватает техники. Зато прекрасно выступил в роли последнего защитника. Здесь проявилась его дисциплина».

Последний раз Семак сыграл либеро в Волгограде, в апреле 2001-го, но дальше Садырин предпочитал в этой роли Лайзанса или Файзиева, а Сергея в том же месяце перевел в атаку.

Сезон-2001 ЦСКА доигрывал во главе с помощником Садырина, Александром Кузнецовым, который говорил мне о Семаке: «Кроме лидерских качеств, у него было важное свойство: если что-то не нравилось в тренировках, не ворчал внутри команды, а шел к главному тренеру: «Объясните, почему это делаем?»

Мог спросить и про другого игрока – почему того оставляют в запасе. Если ты его убедил, вопросов не возникало. Семак не создавал конфликты в команде, а решал их. Открытый, честный, прямой парень».

При Газзаеве ЦСКА расстался со всеми звездами девяностых, кроме Семака. С новым тренером Сергей уже не метался по позициям, а два с половиной года был основным оттянутым нападающим, подыгрывая Попову, Кириченко и Оличу.

Через полгода после чемпионства-2003 ЦСКА купил Вагнера, а Семак выпал из стартового состава и в августе 2004-го выписал агенту Кристофу Ютто доверенность на переговоры с французскими клубами.

«После Франции Семак сказал: «Я русский человек и мне комфортнее жить на родине»

К середине осени 2004-го Сергей вернулся в старт и в последнем матче группы ЛЧ сделал хет-трик на «Парк де Пренс», обеспечив ЦСКА место в плей-офф Кубка УЕФА.

Через несколько недель в редакции «Спорт-Экспресса» Семака затерзали вопросами о трансфере.

– Вам хочется уехать?

– Нет. Говорил и еще раз повторю: если нужен ЦСКА и сам буду ощущать, что могу приносить пользу, обязательно останусь. Вопрос в том, насколько Семак необходим команде. Она мне нужна!

– Следует ли понимать, что если вам все же доведется уехать, то вы сделаете это против своего желания?

– В принципе, да.

Вскоре Семак улетел с ЦСКА в Италию, где и настигло предложение «ПСЖ». Семь лет спустя я спросил Сергея:

– Помните прощальный разговор с Газзаевым?

– На сборе в Италии я пришел к нему посоветоваться. Валерий Георгиевич сказал: «Здесь тебе рады, но желание посмотреть что-то новое тоже полезно». Я полетел в Париж, откуда позвонил Валерию Георгиевичу и сказал, что решил подписать контракт.

За то время, что работали с Газзаевым в ЦСКА, мы общались очень часто, практически ежедневно, как на футбольные, так и на житейские темы.

– Помните, где и с кем смотрели финал Кубка УЕФА-2005?

– Евгений Леннорович приглашал в Лиссабон, но не нашлось рейса, который позволил бы слетать без ущерба для тренировочного процесса в «ПСЖ». Поэтому смотрел с французскими друзьями в Париже. После игры поздравил всех кого мог.

– Быстро освоились в Париже?

– Помогали друзья Игоря Яновского, который раньше играл за «ПСЖ». Свободное время проводил с легионерами – Марио Йепесом, Бранко Бошковичем, Паулетой. Дружили семьями, ходили вместе покушать. Сам я любил с семьей гулять в парках, ездить на велосипеде.

Путешествовали по Северу и Западу Франции – были в Бордо, Шампани. Еще близко общались с вратарем Лионелем Летизи – у него были свои лошади и он приглашал меня на скачки. Прекрасное время для расширения кругозора. Франция – замечательная страна, но я русский человек и мне комфортнее жить на родине.

PS . В 2006-м Сергей стал игроком «Москвы», но фанаты ЦСКА и дальше заряжали: «Эй, Семак, давай забей». Даже когда Сергей выходил против ЦСКА и забивал – Акинфееву – сотый мяч в карьере.

Тот гол (еще и победный для «Москвы» Слуцкого) Семак побежал праздновать к сектору ЦСКА и был встречен аплодисментами. Репертуар фанаты скорректировали только летом 2010-го (стало: «ЦСКА, давай забей»), когда Сергей перешел в «Зенит».

«Мы звали Семака в ЦСКА перед переходом из «Рубина» в «Зенит», – говорил Слуцкий «Чемпионату». – Он был не против, но мы не договорились с казанским клубом – это был очень дорогостоящий вариант для нас.

Плюс, когда Семак начинал тренерскую карьеру, мы вели переговоры о том, чтобы он вошел в тренерский штаб ЦСКА. Но «Зенит» предложил более выгодные условия».

«Вся огромная Россия болеет против нас». Первое чемпионство ЦСКА с Гинером

15 лет назад Семак думал закончить с футболом из-за жестких сборов, но потом появился «ПСЖ» – а там устрицы, кабаре и вино

Фото : fc-zenit.ru ; Gettyimages /Ben Radford / Staff; РИА Новости /Виталий Белоусов