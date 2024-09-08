Отменить офсайды – идея для любителей в Нидерландах. Из-за агрессии к судьям: однажды дошло до убийства

Опасаются повторения.

Инновации в футболе могут быть вынужденными: в Нидерландах всерьез думают об отмене офсайдов на любительском уровне.

Причина – агрессия по отношению к судьям.

В 2023-м из-за этого остановили 1864 матча. Пугающий рост: +58% за 5 лет

Правило офсайдов под угрозой.

Возможное нововведение коснется только любительского футбола: в футбольной федерации обсудят отказ от фиксации положения вне игры, чтобы защитить ассистентов судьи, которым сильно достается после спорных решений.

Из-за подобного игры приходится прерывать. Например, в 2023-м остановили 1864 матча – на 11% больше, чем годом ранее. За последние пять лет количество инцидентов выросло аж на 58%.

Директор королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Ян Дирк ван дер Зее не шутит: «Конечно, эта цифра сравнительно мала по сравнению почти 780 тысячами игр, которые проводятся ежегодно, но мы не будем преуменьшать ее значимость. Не исключаю, что когда-нибудь мы откажемся от помощников арбитров. У нас есть проблема, и мы хотим ее искоренить».

Пока что никаких решений не принято, но сам факт обсуждения намекает на масштаб.

12 лет назад арбитра забили до смерти. Лига отменила все 33 тысячи матчей следующего тура, виновных задержали

Печальная предыстория из декабря 2012-го.

Любительский матч алмерского «Бюйтенбойз» и амстердамского «Ньюв Слотен» стал последним для 41-летнего линейного судьи Ричарда Ньювенхейзена. По регламенту соревнования главный арбитр должен был быть нейтральным, а оба боковых – обычно волонтеры из числа родителей детей-игроков – приехали со стороны встречавшихся клубов. «Бюйтенбойз» представлял как раз Ньювенхейзен.

В одном из спорных эпизодов на него набросились сразу трое игроков «Ньюв Слотен» (всем по 15-16 лет) и жестоко били в голову и в живот. Поначалу никто не вмешивался, но позже футболистов оттащили от побитого судьи. И все это на глазах у 15-летнего сына – он играл как раз за «Бюйтенбойз».

Ричард продержался до финального свистка, но через несколько часов пожаловался на плохое самочувствие и травмы головы. Его доставили в больницу, когда состояние уже непоправимо ухудшилось: мозг не получал кислород. На следующее утро Ньювенхейзен скончался.

К полю, где судья рухнул во время матча, принесли четыре тысячи цветов. Позже там появился плакат от другого сына Ньювенхейзена, Алана: «Дорогой папа, конечно, это было бессмысленно. Лучше уже не будет. Раны однажды заживут, но мы тебя никогда не забудем. Нам будет тебя не хватать».

Нидерландская федерация футбола отменила все 33 тысячи любительских матчей в следующем туре – впервые с 1973-го (а до этого такого не случалось со Второй мировой войны). Профессиональные клубы, в том числе в высшей лиге, почтили память Ньювенхейзена минутой молчания. Все игроки вышли на поле в траурных черных повязках.

Новость о гибели судьи всколыхнула мировые медиа, а клубный чемпионат мира-2012, начавшийся через несколько дней, тоже стартовал с минуты молчания.

«Ньюв Слотен» пожизненно отстранил всех трех участников побоища и заявил в соцсетях, что агрессии нет места на футбольном поле. Полиция задержала виновников плюс еще пятерых подростков в возрасте от 15 до 16 лет и 50-летнего отца одного из игроков. Всех – по подозрению в непредумышленном убийстве, нападении и публичной агрессии.

Президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил соболезнования: «Я был глубоко шокирован, узнав об этом инциденте. Футбол – зеркало общества, и, к сожалению, худшие стороны нашей жизни, такие как насилие, тоже отражаются в нем. Однако я по-прежнему убежден, что благодаря постоянным усилиям таких людей, как господин Ньювенхейзен, футбол остается силой добра. Мы должны продолжать показывать положительный пример».

Смерть Ньювенхейзена изменила нидерландскую юриспруденцию: до того случая требовали доказательства, кто наносил смертельный удар, но теперь в таком статусе рассматривают всех участников группового нападения. В ситуации с Ричардом постановили, что футболисты были сообщниками и не были обязаны следовать примеру других.

Всем виновным вынесли приговоры: от одного до шести лет тюрьмы.

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Фото: Robin Utrecht/Xinhua, Michael Weber/Global Look Press ; East News /JERRY LAMPEN / ANP / AFP