🎥 Роналду обещал обойти Mr Beast по подписчикам. Блогер ответил португальцу сравнением с Месси

Криштиану Роналду бьет рекорды ютуба. Свой первый миллион португалец собрал в первый час после запуска канала. Сейчас Криро фолловит почти 60 млн пользователей.

Роналду пока далеко до самого популярного ютубера – Mr Beast, на чей канал подписаны больше 300 млн человек. Криш уверен, что в будущем его канал станет самым популярным : «Обойти по подписчикам Мистера Биста? Через два года. Попробую его победить».

Блогер принял вызов начинающего коллеги. Мистер Бист попробовал мате, традиционный латиноамериканский напиток, вдохновился и ответил на дерзость Криро:

«Недавно Роналду сказал, что обойдет меня по подписчикам. Так вот, Месси, ты официально лучший игрок в истории. Дебатам конец».

Ждем ответный ход от Криро!

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