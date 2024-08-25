Роналду побил все рекорды YouTube: сколько денег он уже заработал благодаря видео

За последние 72 часа Криштиану Роналду достиг почти 42 миллионов подписчиков в рекордные сроки.

Никто до него на YouTube не набирал 1 миллион подписчиков за 90 минут. Он достиг 28 миллионов подписчиков за 24 часа, ни один канал в истории YouTube до него не достигал 28 миллионов подписчиков за месяц, не говоря уже о 24 часах.

Роналду стал настоящей сенсацией YouTube. А сколько денег он заработал?

Роналду уже достиг шестизначного дохода на YouTube. Текущий стандартный доход YouTube составляет около 6 долларов за каждые 1000 просмотров. На данный момент Криштиану опубликовал 20 видео, которые уже превысили эти 177+ миллионов просмотров. С таким показателем можно было заработать от 1200 до 6000 долларов за один миллион просмотров.

По оценкам Marca, за 72 часа Криштиану уже заработал около 100 миллионов долларов, с учетом спонсорских контрактов, которые он уже подписал.

Для сравнения, Мистер Бист зарабатывает около 5 миллионов долларов ежемесячно только на рекламе с YouTube. По оценкам, на его канале в среднем 400 миллионов просмотров.

Роналду находится на уровне крупнейших музыкальных исполнителей на планете, которые набирают миллиарды просмотров одним своим видео.