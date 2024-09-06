🎥 Есть доказательства голов Роналду! В одном видео собрали все 900 мячей Криро

Роналду забил 900-й гол в карьере! Криштиану отличился в матче с Хорватией, встреча прошла в рамках первого тура группового этапа Лиги наций.

Недавно Криш выпустил подкаст с Рио Фердинандом, в ролике он уколол Пеле и других легенд: «Мои голы есть на видео, могу доказать, что я их забил!»

Болельщик в твиттере под ником KylianMedia1 подготовил доказательства за своего кумира. В одном видео он собрал все голы в карьере Роналду. Ролик можно посмотреть ЗДЕСЬ .

За сборную Криштиану забил 131 гол, остальные 769 мячей он отправил в ворота соперников на клубном уровне. Больше всего португалец забил за «Мадрид» (450 голов), затем идет «Манчестер Юнайтед» (145 голов), на третьем месте расположился «Ювентус» (101 гол), замыкают клубный рейтинг Криро «Аль-Наср» (68 голов) и «Спортинг» (5 голов).

В том же подкасте с Фердинандом нападающий заявил, что хочет покорить показатель в 1000 голов. Удастся ли 39-летнему Роналду подобраться к этой планке?

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