🧨 «Че уставился, придурок? Роналду подколол Джорджину легендарной фразой Месси 🤣🤣🤣

Португальский блогер Криштиану Роналду продолжает завоевывать зрителей.

Нападающий «Аль-Насра» во время разговора с Джорджиной Родригес бросил фразу: «Que miras bobo».

Знаете, кто первым ввел ее в моду? Один аргентинец .

Да-да, Месси. Так Лео ответил Вауту Вегорсту на ЧМ-2022. Голландец решил, что Месси захочет с ним помириться во время послематчевого интервью.

На русский язык фраза переводится так: «Че уставился, придурок?»

Что думаете?

И вообще. Que miras?