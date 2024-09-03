🧨 «Че уставился, придурок? Роналду подколол Джорджину легендарной фразой Месси 🤣🤣🤣
Португальский блогер Криштиану Роналду продолжает завоевывать зрителей.
Нападающий «Аль-Насра» во время разговора с Джорджиной Родригес бросил фразу: «Que miras bobo».
Знаете, кто первым ввел ее в моду? Один аргентинец.
Да-да, Месси. Так Лео ответил Вауту Вегорсту на ЧМ-2022. Голландец решил, что Месси захочет с ним помириться во время послематчевого интервью.
На русский язык фраза переводится так: «Че уставился, придурок?»
Что думаете?
И вообще. Que miras?
Что бы держать публику нужен топ контент, а не посиделки с Жоржиной и разговоры ни о чем.
Такое быстро надоедает.
Ну а что, так и есть.