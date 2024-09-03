Роналду теперь блогер: Криш хочет обогнать Мистера Биста по подписчикам на Ютубе
Криштиану Роналду заявил, что хочет превзойти самого влиятельного в мире YouTube-блогера Mr. Beast по количеству подписчиков.
«Обойти по подписчикам Mr. Beast? Через два года. Попробую его победить», — сказал португалец в одном из своих последних интервью.
На данный момент у португальца 55,9 млн подписчиков. У Биста - 313 млн.
Mr. Beast — гуру развлекательного контента на YouTube, его состояние оценивается в полмиллиарда долларов. Канал он создал еще в 2012 году.
Криштиану создал канал 21 августа. За сутки он набрал более 20 млн подписчиков.
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