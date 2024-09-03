🎥 Собака-робот стреляет огнем в главного фаната Роналду. Вы помните его по церемонии вручения «Золотого мяча»

IShowSpeed – стример, о котором в мире футбола узнали из-за его бешеной любви к Криштиану Роналду.

Блогер развлекает зрителей провокационным и шокирующим контентом. Недавно он перепрыгивал машины, несущиеся на большой скорости. На парне была надета футболка Криро.

В арсенале IShowSpeed появилась новая игрушка – собака-робот, которую он купил в Китае за 100 тысяч долларов.

С дрессурой у собачки пока есть проблемы: вместо исполнения команды «голос» робот пульнул в блогера огнем. К счастью, рядом был бассейн.

Настоящий перфоманс блогер устроил на последней церемонии «Золотого мяча». Он не узнал Гвардиола, а Джоковича вообще принял за футболиста «Милана».

🎥 IShowSpeed дважды опозорился на церемонии вручения «ЗМ». Не узнал Гвардиола и повелся на троллинг Джоковича

🎥 IShowSpeed заявил в лицо Ибрагимовичу, что Роналду лучше – реакция Златана попала на камеру

😡 «Настоящий кусок дерьма». Блогер iShowSpeed едва не травмировал Кака в благотворительном матче