🎥 Собака-робот стреляет огнем в главного фаната Роналду. Вы помните его по церемонии вручения «Золотого мяча»
IShowSpeed – стример, о котором в мире футбола узнали из-за его бешеной любви к Криштиану Роналду.
Блогер развлекает зрителей провокационным и шокирующим контентом. Недавно он перепрыгивал машины, несущиеся на большой скорости. На парне была надета футболка Криро.
В арсенале IShowSpeed появилась новая игрушка – собака-робот, которую он купил в Китае за 100 тысяч долларов.
С дрессурой у собачки пока есть проблемы: вместо исполнения команды «голос» робот пульнул в блогера огнем. К счастью, рядом был бассейн.
Настоящий перфоманс блогер устроил на последней церемонии «Золотого мяча». Он не узнал Гвардиола, а Джоковича вообще принял за футболиста «Милана».
🎥 IShowSpeed дважды опозорился на церемонии вручения «ЗМ». Не узнал Гвардиола и повелся на троллинг Джоковича
🎥 IShowSpeed заявил в лицо Ибрагимовичу, что Роналду лучше – реакция Златана попала на камеру
😡 «Настоящий кусок дерьма». Блогер iShowSpeed едва не травмировал Кака в благотворительном матче