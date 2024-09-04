Мадуэке, Гомес из «Лилля», Рико Льюис: как изменилась сборная Англии

В Лиге наций Англия стартует с Ли Карсли – пока временным тренером , который при удачном раскладе может стать и постоянным. Он уже объявил первый состав на выездную игру с Ирландией (7 сентября) и домашнюю с Финляндией (10 сентября).

Вот 26 счастливчиков.

Что из интересного?

Грилиш вернулся, Бен Уайт все так же отказывается

● Впервые вызов в сборную получили четыре игрока: Тино Ливраменто («Ньюкасл»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эйнджел Гомес («Лилль») и Нони Мадуэке («Челси») . Все они ранее вызывались Карсли в сборную U-21, а в 2023-м трое (кроме Ливраменто) стали с этим тренером чемпионами Европы.

Мадуэке недавно обратил на себя внимание уникальным хет-триком в АПЛ – все голы с передач Коула Палмера, который тоже в сборной (и он также брал молодежный Евро с Карсли).

Хавбек «Лилля» Гомес запомнился в августе по другому поводу: в первом же туре жестко столкнулся, после чего пугающе пролежал на поле полчаса . С тех пор больше не играл, но при этом оказался в сборной.

Возможно, четверку вызвали, чтобы поскорее заиграть молодое поколение, пока его не разобрали другие сборные. Ливраменто помимо Англии может выступать за Шотландию и Португалию, Гомес – за Анголу и Португалию, Мадуэке – за Нигерию, а Гиббс-Уайт – за Ямайку, куда собрался Мэйсон Гринвуд и за которую уже выступает куча англичан.

Вызов также получил еще один потенциальный ямаец – 19-летний Рико Льюис , у которого пока только один матч за Англию (по правилам ему можно сменить сборную и с тремя играми). Но учитывая то, как парень залетел в основу «Сити», англичанам он точно пригодится.

Гарета Саутгейта ранее периодически критиковали за то, что он неактивно работал с игроками, которые потенциально могут уйти в другие сборные. Один из самых ярких примеров – Джамал Мусиала, выбравший Германию после разговора с Йоахимом Левом.

● В сборную вернулись не поехавшие по разным причинам на Евро Джек Грилиш и Харри Магуайр . А вот побывавшие там Кайл Уолкер, Джо Гомес, Аарон Рамсдейл, Льюис Данк, Адам Уортон и Айвен Тоуни остались за бортом. Последний был занят уходом из «Брентфорда» в Саудовскую Аравию, откуда у него гораздо меньше шансов на вызовы.

● Джуд Беллингем и Люк Шоу не вызваны из-за травм. Киран Триппьер прямо перед публикацией списка объявил о завершении карьеры в сборной. Маркус Рэшфорд просто не убедил.

● И да, Бена Уайта нет в команде даже после ухода Саутгейта.

Ли Карсли подтвердил, что основной защитник «Арсенала» по-прежнему не хочет играть за сборную : «За те две недели, что я здесь, ничего не изменилось».

Новый тренер Англии – кто это?

После ухода Гарета Саутгейта англичане в середине августа определились с его временным преемником – в Лиге наций сборная стартует с исполняющим обязанности главного тренера Ли Карсли.

50-летний Карсли тренирует с 2012 года – работал в «Ковентри», «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорде», «Бирмингеме» и академии «Ман Сити». Во всех этих клубах он либо входил в штаб, либо исполнял обязанности главного. В сборную до 21 года Ли попал ассистентом в 2018-м, а в 2020-м он впервые возглавил команду (ему доверили сборную U-20).

Главное достижение в тренерской карьере Карсли случилось совсем недавно. В 2021-м он возглавил сборную U-21, а в 2023-м выиграл с ней чемпионат Европы (первый английский титул этого возраста с 1984 года). По пути команда обыграла Германию (2:0) и Португалию (1:0), а в финале справилась с Испанией (1:0). За весь турнир англичане не пропустили ни одного гола.

ФА заявила, что Карсли назначен как минимум на сентябрьские матчи с Ирландией и Финляндией, а в идеале на всю осень, пока федерация продолжает поиски постоянного тренера.

Но мы ведь помним, что Саутгейт изначально тоже приходил временно из сборной U-21.

Фото: Gettyimages.ru /Levan Verdzeuli, Alex Grimm