«Наполи» забил два полевому после 90-й – и выгрыз победу. Лукаку начал с гола

У «Наполи» волевая победа над «Пармой» (2:1). Дожали голами после 90-й – а в воротах играл левый защитник Энрико Дель Прато!

Все из-за удаления вратаря соперника.

«Парма» вела в счете, но все изменил карате-прием от вратаря Судзуки

«Парма» стартовала в Неаполе резво: на 15-й минуте за одну атаку попала в перекладину и штангу, а вскоре заработала и реализовала пенальти. В ответ Хвича пару раз опасно пробил по воротам, а Алессандро Буонджорно с передачи грузина сотряс перекладину.

Гости держались, но на 75-й минуте все изменилось. Вышедший на замену Давид Нерес убегал к воротам, но выскочивший голкипер гостей Зион Судзуки остановил его вот так.

Родившийся в США и выросший в Японии вратарь с японско-ганскими корнями в последний момент убрал ногу, но все же влетел в соперника шипами.

За это Судзуки получил вторую желтую карточку. Для «Пармы» обидно, что всего двумя минутами ранее команда провела последнюю замену. В ворота пришлось идти левому защитнику Энрико Дель Прато.

Антонио Конте сразу же напомнил арбитрам: пауза затянулась, компенсировать нужно будет много.

Словно чувствовал – «Наполи» все решил как раз после 90-й минуты.

Но сначала остался без пенальти: судья назначил 11-метровый, а затем отменил его после просмотра ВАР.

«Наполи» все решил с игры. На 90+2-й первый гол за команду забил Ромелу Лукаку. Бельгиец появился на поле тридцатью минутами ранее – успешное воссоединение с Конте. А на 90+6-й Андре-Франк Замбо-Ангисса головой замкнул подачу Нереса.

Замены Конте (Лукаку+Нерес) сработали. У «Наполи» вторая победа подряд после неожиданных 0:3 от «Вероны» в первом туре.

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Фото: Gettyimages.ru / Francesco Pecoraro