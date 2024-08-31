Трансфер Осимхена в «Челси» сорвался – и «Наполи» убрал его из заявки на сезон. Что теперь?

Похоже, Саудовская Аравия.

Один из героев финала трансферного окна – форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Правда, благодаря не трансферу, а его срыву в последний момент: игрок был максимально близок к «Челси», но уйти не получилось.

«Наполи» уже предупредил: если не уедет в Саудовскую Аравию и останется в клубе, играть точно не будет – даже не подпустят к основной команде. Единственный претендент на игрока прямо сейчас – как раз «Аль-Ахли».

Нападающего уже исключили из заявки на сезон Серии А и забрали 9-й номер – передали новичку Ромелу Лукаку. Если и это не подействует, как минимум до зимы 2025-го будет тренироваться индивидуально.

С «Челси» почти договорились, но все сорвалось в последний день. Осимхен злился, что «Наполи» не отпускает

Главная трансферная история Виктора связана с «Челси». Лондонцы засматривались на игрока: появились еще в 2023-м и планировали предложить 116 млн евро на фоне слухов о возможном продлении с «Наполи». Тогда все заглохло.

К идее вернулись ближе к зиме: искали надежного нападающего и сделали приоритетным вариантом. Сам Осимхен допускал переход и предпочитал «Челси» другим клубам (например, «ПСЖ»).

Ближе к трансферному окну все активизировалось: «Наполи» обсуждал с «Челси» включение в сделку Ромелу Лукаку. Журналист Джанлука Ди Марцио добавлял: «Челси» готов дать за Осимхена 80-90 млн евро, Лукаку и молодого игрока. Хотя в конце мая лондонцы заявили, что не заинтересованы в Викторе.

В августе выяснилось, что уже сам Осимхен не хочет в «Челси» – продвигались переговоры с другими клубами (о них ниже). 11 августа нападающий запросил трансфер – кажется, все было совсем близко.

В том числе с «Челси»: возобновили переговоры, теперь хотели взять Виктора в аренду, но неаполитанцы согласились только на последующий обязательный выкуп или на полноценный трансфер.

Согласовали первый вариант: менеджеры «Челси» приехали в заключительный день трансферного окна в Неаполь и были близки к сделке. Из-за этого подвис переход в «Аль-Ахли», который уже договорился с «Наполи».

Лондонцы предложили зарплату 8 млн евро в год, но нигериец отказал. Кроме того, по информации журналиста Лойка Танзи из L’Equipe, Осимхен злился на «Наполи» и считал, что не сможет перейти в «Челси». В итоге все сорвалось: нападающий остался в Италии и выпал из заявки на сезон.

Еще один пострадавший – Мариу Руй, которого тоже не считают частью нового проекта.

За Осимхеном гонялся «ПСЖ» – чтобы заменить Мбаппе. Виктор вел переговоры с «Арсеналом», морозил СА

Фигурировали разные клубы.

Одним из основных претендентов был «ПСЖ»: интересовался еще в 2023-м, но «Наполи» сразу отпугнул ценником в 180 млн евро. Столько платить парижане не хотели. Позже предложили 110 – и получили отказ.

«ПСЖ» не отчаивался до последнего: пытался купить нигерийца и зимой, и весной, но безуспешно. Говорили даже про возможное включение в сделку других игроков команды – и этим не убедили. Даже когда «Наполи» обсуждал сделку с «Челси», «ПСЖ» не молчал: в медиа Осимхена называли заменой Килиану Мбаппе, а сам клуб вел прямые переговоры с участием президентов.

В июле нигериец даже согласился на Париж, но общение клубов не складывалось: в «ПСЖ» не хотели ни выплачивать отступные (130 млн евро), ни включать в сделку Ли Кан Ина. Переговоры не продвигались, хотя французов подстегивала травма основного нападающего Гонсалу Рамуша – португалец вылетел на три месяца в дебюте сезона.

Параллельно с «ПСЖ» включился «Арсенал», но клуб тогда думал о покупке Виктора Дьокереша из «Спортинга». Осимхен был запасным вариантом.

С другими клубами дальше интереса не зашло: говорили про «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «МЮ».

Были варианты и в Саудовской Аравии: «Аль-Хилаль» приходил после отказа от Килиана Мбаппе. Деньги (предлагали много: до 140 млн евро) «Наполи» не устроили: теперь они хотели 200 млн. Хотя условия для игрока были роскошные: 1,17 млн евро в неделю! Позже в Corriere dello Sport дополняли, что клуб готов повысить сумму до необходимой, но президент неаполитанцев исключил уход нападающего.

В итоге Осимхен остался в «Наполи». Подробности давал в эфире The Obi One Podcast: «То, о чем писали, действительно было, я вел переговоры. Чем больше я отказывался, тем больше денег мне предлагали.

Я поговорил с их руководителями, потом обсудил все с нынешним клубом, мы посмотрели, что можно сделать, и приняли совместное решение. Я ответил: «Мне нравятся эти люди [в «Наполи»], я хочу остаться, не думаю, что хочу уехать сейчас». Они понимали мою позицию, но не сдавались, пока не закрылось их трансферное окно.

Конечно, это было огромное предложение, потрясающее, оно изменило бы мою жизнь. Однако я должен был принять решение и в интересах своей карьеры. Мы играем в футбол не только ради денег, но и ради чего-то большего».

Летом 2024-го саудовские клубы вновь общались с игроком: писали про «Аль-Ахли», сохранялся интерес «Аль-Хилаля», но Осимхен рвался в АПЛ. Там не хотели платить отступные в 130 млн евро. В итоге «Аль-Ахли» почти договорился с «Наполи», но не с Осимхеном: он просил высокую зарплату и требовал включить в контракт пункт об отступных.

Остался лишь один выход: Саудовская Аравия, где трансферное окно закрывается в понедельник. Похоже, туда и перейдет.

Агент Хвичи в январе говорил про отъезд Осимхена в СА – нападающий бесился

Агент грузина Мамука Джугели заявил в начале 2024-го: «Осимхен подписал новый контракт, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в «Наполи»? Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом. Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, например, скорее поиграл за «Реал», «Баварию», «Барселону», «Манчестер Сити», возможно. У Кварацхелии другие цели и предпочтения».

Нападающему это очень не понравилось, и он ответил в соцсетях: «Дорогой Мамука Джугели, ты дрянь и позорник. Мне неловко из-за твоих рассуждений. Идиот! Не упоминай мое имя!»

Агент Роберто Календа вступился за Осимхена. Он написал в твиттере: «Каждый должен следить за своей жизнью и уважать чужой труд. Говорить о будущем других игроков некорректно. Помимо неверных прогнозов, это приводит к проблемам и недоразумениям.

Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели поверхностны и неприемлемы. Эти слова создают Виктору Осимхену проблемы с болельщиками «Наполи» без какой-либо причины или подтверждения реальности. Мы только что продлили контракт, и единственная цель Виктора, помимо Кубка африканских наций, – помочь «Наполи». Все остальное – чушь».

Видимо, Джугели что-то знал.

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Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Antonio Balasco/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro