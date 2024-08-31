Промах дня. Ну как Корян не попал в пустые?

Он и сам не понимает.

Мелбет Первая лига в субботу поставляет курьезные моменты. После нелепого автогола «Енисея» вот такой промах полузащитника «Торпедо» Аршака Коряна.

У него было все, чтобы открыть счет в Уфе, но Корян всадил мимо. Да, даже комментатор сначала закричал «гол» – настолько это было очевидно.

После эпизода крупно показали самого Коряна, и он, если мы правильно читаем по губам, и сам у себя спрашивает: ну как так?

Хорошо хоть «Торпедо» этот матч в итоге выиграло, только пришлось нервничать до 84-й минуты. Только там на классе Артем Соколов положил победный в дальний угол.

Наверняка Аршак Корян очень сильно выдохнул.