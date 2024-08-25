Гюндоган провел первый матч после возвращения в «Ман Сити». Илкай поделился эмоциями в соцсетях

После года в «Барселоне» Илкай Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити». «Блауграна» отпустила игрока бесплатно, а он оставил клубу зарплату за два года.

С «горожанами» полузащитник подписал соглашение на год. Илкай уже успел сыграть за «Сити» впервые после возвращения: он провел 20 минут в матче против «Ипсвича». Встреча закончилась победой горожан со счетом 4:1.

«Снова почувствовал себя дома 🩵🏡 Мурашки по коже. Огромное спасибо за этот теплый прием, «Ман Сити», – написал Гюндоган после игры.

В комменты к немцу пришел Джон Стоунз: «Добро пожаловать домой 😍».

Гюндоган взял 19-й номер в «Ман Сити», полузащитник красиво объяснил свой выбор.

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