🤨 «Не буду вдаваться в подробности. Мне было достаточно желания Пепа». Гюндоган странно объяснил возвращение в «Сити»

Илкай Гюндоган неожиданно покинул «Барселону» и вернулся в «Манчестер Сити».

«У меня не было ощущения, что Ханси Флик больше во мне не нуждается. Мы много говорили о футболе, поддерживали хорошие отношения, и я очень благодарен ему за то, что он назначил меня капитаном национальной команды в такой сложной ситуации. Но в СМИ было много переполоха вокруг меня.

Я хочу уважать все стороны, связанные с клубом, и поэтому сейчас не буду вдаваться в подробности. «Сити» снова проявил интерес ко мне, а затем все произошло очень быстро. Думаю, мы нашли решение, которое устроило всех.

Мне было достаточно увидеть заинтересованность Пепа Гвардиолы. Были и другие предложения, но ни одно из них меня не заинтересовало. Если я покину «Барсу», то вернусь в «Ман Сити» - это было ясно для меня сразу», - заявил немецкий хавбек.

Как считаете, был ли у Гюндогана конфликт с руководством? Может быть, еще до прихода Флика?